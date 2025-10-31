Россияне начали сильнее экономить на еде

Текущей осенью объемы покупок россиянами основных продуктов питания сократились. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные ритейлеров и аналитических компаний.

Так, согласно статистике оператора фискальных данных «Такском», в сентябре-октябре общие продажи такой продукции сократились на 5% год к году. При этом объем покупок молока упал на 8%, гречки — на 9%, а риса — на 10%.

В компании «Эвотор» сообщили, что в январе-сентябре число покупок в универсальных продуктовых сохранилось на уровне прошлого года, в специализированных рост составил всего 1,5%, тогда как в мясных лавках число продаж сократилось на 7% год к году. В то же время в T-Pay отметили, что за первые девять месяцев 2025 года количество покупок в супермаркетах упало на 2% год к году.

По словам директора по аналитике NTech Леонида Ардалионова, рост продаж продуктов питания начал замедляться еще в декабре прошлого года, когда россияне начали отказываться от гастрономического разнообразия в пользу более простой и дешевой еды.

При этом эксперт отметил, что два предшествующих года тенденция была обратной. «В 2023–2024 годах у многих появились деньги, которые были перенаправлены на рынок продуктов питания, еда — это удовольствие, а дорогие машины и часы остались для большинства недоступными», — пояснил он.

В качестве примера Ардалионов привел категорию деликатесов, к которой принято относить, в частности, ассорти сыров, икру, морепродукты, слабосоленую рыбу, роллы и сыровяленые колбасы. Так, по словам эксперта, в 2023–2024 годах продажи продуктов этой категории росли в 3,7 раза быстрее, чем рынок в среднем, а в январе-мае этого года темпы роста продаж деликатесов уже оказались на треть ниже среднерыночных.

По мнению Ардалионова, существующая тенденция не говорит о том, что россияне стали меньше есть. Скорее, по его словам, они стали рациональнее подходить к тратам на еду, выбирая более дешевые продукты и отказывая себе в гастрономических излишествах.