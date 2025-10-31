EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Россияне начали сильнее экономить на еде

2 минуты чтения 13:31

Текущей осенью объемы покупок россиянами основных продуктов питания сократились. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные ритейлеров и аналитических компаний.

Так, согласно статистике оператора фискальных данных «Такском», в сентябре-октябре общие продажи такой продукции сократились на 5% год к году. При этом объем покупок молока упал на 8%, гречки — на 9%, а риса — на 10%.

В компании «Эвотор» сообщили, что в январе-сентябре число покупок в универсальных продуктовых сохранилось на уровне прошлого года, в специализированных рост составил всего 1,5%, тогда как в мясных лавках число продаж сократилось на 7% год к году. В то же время в T-Pay отметили, что за первые девять месяцев 2025 года количество покупок в супермаркетах упало на 2% год к году.

Из рук в руки
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
Криминал21 минута чтения

По словам директора по аналитике NTech Леонида Ардалионова, рост продаж продуктов питания начал замедляться еще в декабре прошлого года, когда россияне начали отказываться от гастрономического разнообразия в пользу более простой и дешевой еды.

При этом эксперт отметил, что два предшествующих года тенденция была обратной. «В 2023–2024 годах у многих появились деньги, которые были перенаправлены на рынок продуктов питания, еда — это удовольствие, а дорогие машины и часы остались для большинства недоступными», — пояснил он.

Первая ядерная катастрофа СССР
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
Общество16 минут чтения

В качестве примера Ардалионов привел категорию деликатесов, к которой принято относить, в частности, ассорти сыров, икру, морепродукты, слабосоленую рыбу, роллы и сыровяленые колбасы. Так, по словам эксперта, в 2023–2024 годах продажи продуктов этой категории росли в 3,7 раза быстрее, чем рынок в среднем, а в январе-мае этого года темпы роста продаж деликатесов уже оказались на треть ниже среднерыночных.

По мнению Ардалионова, существующая тенденция не говорит о том, что россияне стали меньше есть. Скорее, по его словам, они стали рациональнее подходить к тратам на еду, выбирая более дешевые продукты и отказывая себе в гастрономических излишествах.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первая ядерная катастрофа СССР
Общество
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
00:01
Из рук в руки
Криминал
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
00:01 30 октября
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Общество
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
00:01 29 октября
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Общество
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
00:01 28 октября
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Общество
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
00:01 27 октября
Тайна фермера
Криминал
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
17:00 26 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
СМИ сообщили о проигрыше Путина в «самой странной войне за 150 лет»