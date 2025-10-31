Российский миллиардер пожаловался на нехватку денег в России

Председатель совета директоров группы компаний «Ренова» и глава комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по международному сотрудничеству Виктор Вексельберг пожаловался на полях форума «Российский промышленник», что в России не хватает денег, передает РБК.

По данным Forbes, Вексельберг входит в топ-30 самых богатых людей России, его состояние оценивается в более чем девять миллиардов долларов. Выступая на форуме, он призвал мобилизовать банковский сектор ради финансирования технологических проектов.

«Где взять деньги? Денег нет. Без денег, как мы понимаем, ничего не происходит», — заявил миллиардер. Он выступил за дополнительный кредит для Фонда развития промышленности, который, по его словам, сейчас «катастрофически мал».

«Те деньги, которые банки в этом году заработают, должны быть возвращены в экономику, в государственные проекты и в такие приоритетные задачи, как технологическое лидерство. Этому мешает стоимость денег — они недоступны для бизнес-проектов, направленных на технологическое лидерство», — добавил Вексельберг.

Как пишет РБК, ежегодно государству уходит половина прибыли от дивидендов «Сбербанка». В 2026 и 2027 годах, согласно прогнозам властей, государство должно получить от дивидендов 383,6 миллиарда и 401 миллиард рублей соответственно.

Вексельберг находится под санкциями США с 2018 года, а с началом полномасштабной войны в Украине ограничения в его адрес ужесточили. В 2023 году его друга Владимира Вороненко обвинили в том, что он пытался помочь миллиардеру обойти санкции. Так, по данным американского Минюста, Вороненко оплачивал обслуживание недвижимости Вексельберга в Нью-Йорке и Флориде, а также пытался ее продать.