Общество

Многодетную мать арестовали по обвинению в торговле детьми

09:07

В Москве суд отправил под стражу до 22 ноября председателя и клинического психолога Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения» Ирину Рудницкую. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные документы, оказавшиеся в распоряжении агентства, женщину обвиняют по статье о торговле детьми (ст. 127.1 УК).

Из рук в руки
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
21 минута чтения

По данным издания, уголовное дело, в котором, кроме Рудницкой, есть еще один фигурант, чье имя не называется, было возбуждено в конце августа 2025 года. В ходе избрания судом меры пресечения Рудницкой, она сама и ее адвокаты просили не изолировать ее от общества, ссылаясь на ее многодетность. Как пишет ТАСС, на иждивении обвиняемой находятся в общей сложности 12 несовершеннолетних в возрасте от трех до 17 лет.

Однако суд встал на сторону прокуратуры, которая настаивала на отправке Рудницкой в СИЗО на время следствия и суда. После вынесения решения о заключении обвиняемой под стражу ее адвокат пообещал обжаловать его.

Первая ядерная катастрофа СССР
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
16 минут чтения

В марте ТАСС сообщал об уголовном деле о торговле детьми, в рамках которого к ответственности были привлечены 19 человек. Среди них, по данным агентства, пять многодетных матерей, супруг одной из них, няня детского сада, кулинар, индивидуальный предприниматель и экс-врач одной из частных клиник, а также бывший начальник миграционного пункта из Алтайского края. Всего в одно производство были объединены материалы по 16 уголовным делам.

Главной обвиняемой по этому делу, как сообщалось, стала многодетная мать Юлия Логинова. Несмотря на то, что на ее иждивении находятся 15 детей, по решению суда она более года провела в СИЗО.

