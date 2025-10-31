СМИ: США потребовали от Сербии избавиться от «Газпрома»

США ожидают, что Сербия убедит «Газпром» продать свою долю в «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) или сама возьмет контроль над ней путем национализации. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По их словам, Вашингтон осознает, что если Сербия возьмет под свой контроль NIS, то, вероятно, останется без поставок газа.

Тем временем президент Сербии Александр Вучич отвергает «любые односторонние шаги» против российской компании, контролирующей NIS с 2008 года. «Я не коммунист и не фашист», — сказал он.

В начале октября сербская компания, 56% акций которой принадлежат «Газпрому» и его нефтяному подразделению, объявила, что санкции, введенные США еще в январе, официально вступили в силу. В начале года Министерство финансов США внесло NIS в список лиц особых категорий и запрещенных лиц (SDN List), однако применение мер несколько раз откладывалось.

Новые санкции поставили сербского президента перед трудным выбором между Востоком и Западом, отмечает Bloomberg. Отмечается, что Вучич одновременно пытался добиться вступления Сербии в Европейский союз, развивать более тесные отношения с США, сохранять дружественные связи с Россией и привлекать инвестиции из Китая. Но российская сторона не хочет продавать продавать свою долю в NIS, а санкции США угрожают ударить по сербским банкам и компаниям, выпускающим карты.

Bloomberg пишет, что Вучич даже обратился к США с просьбой дать больше времени для урегулирования вопроса контроля «Газпрома» над NIS. «Я надеюсь, что США не начнут применять вторичные санкции хотя бы до середины декабря, когда Сербия рассчитывает урегулировать проблемы, связанные с долей российского газового гиганта в NIS», — сказал Вучич.

По его словам, нефтеперерабатывающее предприятие NIS в городе Панчево уже перешло на переработку запасов, которых хватит только до 20 ноября.