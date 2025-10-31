EN
Общество

Дикий медвежонок пробрался в зоопарк и «пообщался» с другими животными

2 минуты чтения 20:10

Дикий медвежонок проник в один из зоопарков Северной Калифорнии и вызвал недоумение его сотрудников, пишет The New York Times.

Животное успело познакомиться с тремя живущими в зоопарке медведями, «пообщаться» с ними и поиграть в игрушки обитателей парка.

Сотрудники зоопарка и полицейские не могут объяснить, почему медведь вышел из дикой природы и пробрался в заведение. «В целом, он был очень вежливым посетителем — не сходил с прогулочной дорожки, обе ноги стояли на земле и не пытались перелезть через перила!» — рассказала смотритель зоопарка Кристин Ноэль.

Ноэль обнаружила медвежонка во время обхода — он «общался» с тремя взрослыми медведями через ограждение вольера. Сотрудники зоопарка не сразу поняли, как им нужно действовать, они спрашивали друг у друга по рации, не является ли сообщение о медвежонке учением.

Для обеспечения безопасности посетителей администрации зоопарка пришлось вызвать полицию. Правоохранители отметили, что вызов оказался для них необычным. Совместными усилиями им удалось оградить всех туристов от дикого животного.

Проникший в зоопарк медвежонок оказался самкой в возрасте полутора лет, он был занят «вежливым знакомством» с другими животными, а затем начал метаться возле их игрушек. Позже его удалось выманить из зоопарка через служебные ворота.

Ранее в этот зоопарк уже проникали скунсы и еноты, но приход медведя озадачил чиновников — парк окружен ограждением с колючей проволокой высотой почти в 2,5 метра, которая осталась нетронутой. Вероятно, медвежонок залез на дерево, спрыгнул с него, а потом обнаружил, что не может уйти назад. Директор зоопарка также добавил, что в таком возрасте молодые медведи начинают покидать своих матерей и самостоятельно изучать мир.

