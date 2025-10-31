Дикий медвежонок пробрался в зоопарк и «пообщался» с другими животными

Дикий медвежонок проник в один из зоопарков Северной Калифорнии и вызвал недоумение его сотрудников, пишет The New York Times.

Животное успело познакомиться с тремя живущими в зоопарке медведями, «пообщаться» с ними и поиграть в игрушки обитателей парка.

Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде Общество 9 минут чтения

Сотрудники зоопарка и полицейские не могут объяснить, почему медведь вышел из дикой природы и пробрался в заведение. «В целом, он был очень вежливым посетителем — не сходил с прогулочной дорожки, обе ноги стояли на земле и не пытались перелезть через перила!» — рассказала смотритель зоопарка Кристин Ноэль.

Ноэль обнаружила медвежонка во время обхода — он «общался» с тремя взрослыми медведями через ограждение вольера. Сотрудники зоопарка не сразу поняли, как им нужно действовать, они спрашивали друг у друга по рации, не является ли сообщение о медвежонке учением.

Для обеспечения безопасности посетителей администрации зоопарка пришлось вызвать полицию. Правоохранители отметили, что вызов оказался для них необычным. Совместными усилиями им удалось оградить всех туристов от дикого животного.

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли Общество 11 минут чтения

Проникший в зоопарк медвежонок оказался самкой в возрасте полутора лет, он был занят «вежливым знакомством» с другими животными, а затем начал метаться возле их игрушек. Позже его удалось выманить из зоопарка через служебные ворота.

Ранее в этот зоопарк уже проникали скунсы и еноты, но приход медведя озадачил чиновников — парк окружен ограждением с колючей проволокой высотой почти в 2,5 метра, которая осталась нетронутой. Вероятно, медвежонок залез на дерево, спрыгнул с него, а потом обнаружил, что не может уйти назад. Директор зоопарка также добавил, что в таком возрасте молодые медведи начинают покидать своих матерей и самостоятельно изучать мир.