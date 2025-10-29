EN
Политика

Путин не может найти главу для региона России уже месяц

10:48

Тверская область уже месяц существует без губернатора после прекращения полномочий Игоря Рудени. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Владимир Путин и службы администрации просто пытаются выбрать «наилучший вариант». Об этом пишет РИА «Новости».

Как рассказал Песков, в Кремле надеются, что временно исполняющий обязанности губернатора будет назначен в ближайшее время.

Ровно месяц назад, 29 сентября, Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Тверской области Игоря Рудени. Его назначили новым полномочным представителем Путина в Северо-Западном федеральном округе. «Коммерсантъ» писал, что таким образом Путин решил завершить цепочку перестановок, вызванных смертью председателя Верховного суда Ирины Подносовой. Тогда вместо нее инстанцию возглавил генпрокурор Игорь Краснов, а ему на смену пришел полпред СЗФО Александр Гуцан.

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
Общество

Отмечается, что нового руководителя субъекта Путин определяет сразу после отставки прежнего или в течение нескольких дней. Однако назначение затянулось на четыре недели. По данным «Коммерсанта» такая ситуация могла сложиться из-за отказа нескольких высокопоставленных претендентов возглавить Тверскую область. Так, руководство в регионе временно перешло заместителю председателя правительства региона министру финансов Марине Подтиховой, которая, как отмечается, в качестве сменщика Игоря Рудени не рассматривается.

По словам источников издания, среди потенциальных врио также рассматривались начальник управления администрации Путина по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов, а также первый вице-губернатор Томской области Андрей Дунаев.

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
Общество

Близкий к руководству области собеседник издания, чье имя не называется, заявил, что активное обсуждение кандидатуры будущего губернатора сменилось «полной тишиной».

По словам главы Фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, такая заминка возникла из-за «неожиданного пасьянса с более масштабными перестановками». Появление скоростной трассы М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, а также успешная карьера Игоря Рудени показали, что Тверскую область теперь рассматривают как важный «актив», который требует назначения «более высокого статусного чиновника», сказал Виноградов.

