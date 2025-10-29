EN
На острове Недоразумения вспыхнул пожар

2 минуты чтения 15:58 | Обновлено: 16:20

В Магаданской области на острове Недоразумения начался крупный лесной пожар. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель центра управления региона Павел Береговой. 

«Некоторые пишут, что это остров Завьялова, но на самом деле речь идет об острове Недоразумения! Вчера там произошло возгорание на землях лесного фонда. Причины будут устанавливаться, но, похоже, это человеческий фактор», — написал он.

Экологическая система острова Недоразумения, который находится в 20 километрах от Магадана, считается уникальной, пишет РИА «Новости», добавляя, что в последние годы там построили туристическую базу.

В свою очередь, Береговой отметил, что вспыхнувший пожар пока не угрожает имеющимся на острове постройкам. «По запросу руководителя тушения пожара «Авиалесоохраны», который работает на месте, спасатели регионального пожарно-спасательного центра готовы подключиться к тушению», — добавил он.

Свое название острова Недоразумения получил из-за ошибки гидрографической экспедиции в 1910-х годах. Ее участники не нанесли остров на карту, так как визуально он сливался с материком. В 1961 году, изучая остров, археологи нашли там стоянку эпохи неолита. До 1990-х годов там работал рыбный цех. На территории острова, как пишет РБК, отмечен богатый видовой состав растений. 

