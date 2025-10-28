Умер актер сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов

Российский актер Роман Попов, известный по роли Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки», умер в возрасте 40 лет. Об этом ТАСС сообщил его концертный директор Илья Новиков.

О причинах смерти актера Новиков не рассказал. Известно, что Попов долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Издание «СтарХит» сообщало, что в 2018 году у Попова обнаружили злокачественную опухоль мозга, и ему провели сложную операцию. После этого актер долго восстанавливался, проходя противосудорожную терапию, которую прекратил в 2021 году.

В августе 2025 года артист признался в своем телеграм-канале, что у него случился рецидив рака. «Друзья, спустя семь лет у меня рецидив рака мозга. Мне и моей семье сейчас очень нужна помощь», — написал он.

В интервью «СтарХит» Попов рассказывал, что из-за рецидива рака он даже ослеп на один глаз.

«Болезнь вернулась в другой форме, но это тоже астроцитома третьей степени. Есть осложнение на зрение. Правый глаз — 0%, а левый — 300%. Впереди химия. Поборемся! До химиотерапии я точно снимаюсь. Надеюсь, что зритель ничего не заметит», — говорил он.

В его фильмографии Попова значилось более 30 работ, в том числе «Три друга, клад и матрос Кошка», «Письмо Деду Морозу», «Любовь по Фрейду» и «Большой человек».

Зрителям Попов запомнился после сериала «Полицейский с Рублевки», где он сыграл следователя Игоря Мухича. Попов снялся сразу в нескольких частях проекта: «Полицейский с Рублевки» (2016), «Полицейский с Рублевки в Бескудниково» (2017), «Полицейский с Рублевки-3» и «Полицейский с Рублевки-4» (2018), «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (2018), а также «Полицейский с Рублевки-5» и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2» (2019).

«СтарХит» писал, что после того, как Попов узнал свой диагноз, он стал помогать и другим людям в борьбе с онкологическими заболеваниями.



