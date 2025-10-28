EN
Общество

СМИ рассказали о новой зависимости у бумеров

2 минуты чтения 20:08

Новое поколение пожилых людей проводит все больше времени с гаджетами — телефонами, планшетами и игровыми приставками. Выход на пенсию начинает ассоциироваться с популярной компьютерной игрой Grand Theft Auto, а не с гольфом, пишет The Economist.

За последние 10 лет люди в возрасте 50-60 лет начали чаще проводить время в соцсетях, онлайн-медиа, играх, слушать подкасты — при этом уделяемое телевизору и радио время почти не изменилось. Если объединить традиционные хобби пожилых людей с новыми цифровыми, то количество экранного времени у пожилых людей превысит аналогичный показатель у молодежи.

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
Общество11 минут чтения

Профессор психологии в Университете Бат-Спа Пит Этчеллс в разговоре с журналистами отметил, что на данный момент неясно, приводит ли проводимое за смартфонами время к ухудшению самочувствия или эта связь работает наоборот — из-за снижения мобильности люди ищут для себя доступный способ развлечения.

«Если бы у меня отобрали iPad, могу сказать, что я бы все равно был таким же неподвижным и чувствовал бы себя в разы хуже», — рассказал Этчеллс на примере своего опыта нахождения в больнице.

Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
Общество9 минут чтения

Из-за возросшего времени в играх пожилые люди сталкиваются с более высокими рисками, чем молодые люди — последних в использовании смартфонов ограничивают учителя и родители. Пенсионерам же никто не мешает, в том числе из-за этого они реже обращаются за помощью при возникновении зависимости.

Также телефоны и планшеты пожилых людей часто привязаны к банковским счетам, что, по мнению экспертов, делает выше риск возрастания лишних трат из-за микротранзакций в играх и действий мошенников. Однако сам по себе рост экранного времени еще не является негативным фактором, ведь пожилые люди могут общаться и посещать онлайн-клубы, даже если их подвижность ограничена.

