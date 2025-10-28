СМИ: крупнейшие российские авиакомпании оказались на грани выживания

Два успешных региональных авиаперевозчика в России, которые не так давно совершали прямые рейсы в Европу, имели современный флот и гордились растущими показателями, оказались на грани выживания. После начала полномасштабной войны в Украине и последовавших за ней санкций, авиакомпании S7 и «Уральские авиалинии» сократили полеты, столкнулись с нехваткой запчастей и убытками. Об этом пишет издание «7×7».

В 2017 году S7 стала первой авиакомпанией в России, которая приобрела новейший узкофюзеляжный лайнер Airbus A320neo с меньшим расходом топлива за счет американского двигателя Pratt & Whitney. Постепенно авиаперевозчик нарастил долю самолетов с этими двигателям до 40% своего флота, однако позже столкнулся с проблемами из-за неисправностей.

В результате в 2023 году Pratt & Whitney отозвала двигатели со 140 самолетов. Однако из-за санкций S7 не смогла отправить их на доработку. Провести ремонт самостоятельно тоже оказалось невозможным так как производитель полностью замкнул все технические процессы на себе.

Отмечается, что с июня 2025 года S7 эксплуатировала лишь 76 из 105 имеющихся самолетов. По словам авиационного инженера Михаила Вахнеева, новосибирская авиакомпания стала заложницей собственной прогрессивности, так как обслуживание современного авиапарка оказалось невозможным из-за санкций.

Среди других проблем оказалась необходимость вернуть самолеты, которые S7 и «Уральские авиалинии» оформили в лизинг. По данным издания, чтобы избежать конфискации иностранных самолетов, эти региональные авиаперевозчики отказались от части международных рейсов.

Тем не менее, самолетов все равно не хватает, несмотря на сохранение иностранных лайнеров. По словам экономического обозревателя Вячеслава Ширяева, часть стоит в авиапарке без двигателей и непригодна к полетам. Купить новые у иностранных компаний нельзя из-за санкций, а отечественное производство не успевает восполнить дефицит в условиях изоляции.

В сентябре 2025 года российские власти обратились в Международную организацию гражданской авиации с просьбой смягчить запрет на поставки запчастей. Отмечается, что не все детали для импортных самолетов можно ввезти в Россию через серые схемы, и это может привести к выводу из эксплуатации еще большего числа самолетов. Источники «Коммерсанта» сообщили, что это может произойти уже в 2026 году.

По данным «7×7», после начала войны в Украине пассажиропоток российских авиакомпаний за 2022 год сократился на 15% по сравнению с 2021 годом — со 111 миллионов до 95 миллионов человек. На международных рейсах, как отмечается, перевозки до сих пор не восстановились до допандемийного уровня. Снижению пассажиропотока среди прочего способствовали сложности у россиян, среди которых проблемы с получением виз, блокировка банковских карт и увеличение стоимости билетов на международные направления.

По итогам 2024 года, чистая прибыль S7 упала на 33,5% по сравнению с показателем 2023 года, отмечает издание. У «Уральских авиалиний», несмотря на рост прибыли, выросли кредиторская и дебиторская задолженности.