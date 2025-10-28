EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

СМИ: крупнейшие российские авиакомпании оказались на грани выживания

2 минуты чтения 15:50 | Обновлено: 18:25
СМИ: крупнейшие российские авиакомпании оказались на грани выживания

Два успешных региональных авиаперевозчика в России, которые не так давно совершали прямые рейсы в Европу, имели современный флот и гордились растущими показателями, оказались на грани выживания. После начала полномасштабной войны в Украине и последовавших за ней санкций, авиакомпании S7 и «Уральские авиалинии» сократили полеты, столкнулись с нехваткой запчастей и убытками. Об этом пишет издание «7×7». 

В 2017 году S7 стала первой авиакомпанией в России, которая приобрела новейший узкофюзеляжный лайнер Airbus A320neo с меньшим расходом топлива за счет американского двигателя Pratt & Whitney. Постепенно авиаперевозчик нарастил долю самолетов с этими двигателям до 40% своего флота, однако позже столкнулся с проблемами из-за неисправностей.

В результате в 2023 году Pratt & Whitney отозвала двигатели со 140 самолетов. Однако из-за санкций S7 не смогла отправить их на доработку. Провести ремонт самостоятельно тоже оказалось невозможным так как производитель полностью замкнул все технические процессы на себе.

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
Общество11 минут чтения

Отмечается, что с июня 2025 года S7 эксплуатировала лишь 76 из 105 имеющихся самолетов. По словам авиационного инженера Михаила Вахнеева, новосибирская авиакомпания стала заложницей собственной прогрессивности, так как обслуживание современного авиапарка оказалось невозможным из-за санкций.

Среди других проблем оказалась необходимость вернуть самолеты, которые S7 и «Уральские авиалинии» оформили в лизинг. По данным издания, чтобы избежать конфискации иностранных самолетов, эти региональные авиаперевозчики отказались от части международных рейсов.

Тем не менее, самолетов все равно не хватает, несмотря на сохранение иностранных лайнеров. По словам экономического обозревателя Вячеслава Ширяева, часть стоит в авиапарке без двигателей и непригодна к полетам. Купить новые у иностранных компаний нельзя из-за санкций, а отечественное производство не успевает восполнить дефицит в условиях изоляции.

Тайна фермера
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
Криминал12 минут чтения

В сентябре 2025 года российские власти обратились в Международную организацию гражданской авиации с просьбой смягчить запрет на поставки запчастей. Отмечается, что не все детали для импортных самолетов можно ввезти в Россию через серые схемы, и это может привести к выводу из эксплуатации еще большего числа самолетов. Источники «Коммерсанта» сообщили, что это может произойти уже в 2026 году.

По данным «7×7», после начала войны в Украине пассажиропоток российских авиакомпаний за 2022 год сократился на 15% по сравнению с 2021 годом — со 111 миллионов до 95 миллионов человек. На международных рейсах, как отмечается, перевозки до сих пор не восстановились до допандемийного уровня. Снижению пассажиропотока среди прочего способствовали сложности у россиян, среди которых проблемы с получением виз, блокировка банковских карт и увеличение стоимости билетов на международные направления.

По итогам 2024 года, чистая прибыль S7 упала на 33,5% по сравнению с показателем 2023 года, отмечает издание. У «Уральских авиалиний», несмотря на рост прибыли, выросли кредиторская и дебиторская задолженности.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Alamy

Посмотрите другие материалы

Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Общество
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
00:01
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Общество
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
00:01 27 октября
Тайна фермера
Криминал
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
17:00 26 октября
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Экономика
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
00:01 25 октября
«Он не человек, он зверь!»
Общество
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
00:01 24 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Ирландия начала платить творческим людям просто так
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Ирландия начала платить творческим людям просто так