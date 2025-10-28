Анонсированная представителем Путина встреча российских и американских парламентариев оказалась чисто теоретической

Встреча российских депутатов с американскими конгрессменами, о планах провести которую объявил спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев, хоть и вызвала осторожное одобрение парламентариев в России, но так и не обрела никаких конкретных очертаний. Как пишет газета «Коммерсантъ», на словах в Госдуме положительно оценили возможность «налаживания» межпарламентского диалога, но ни о каких конкретных параметрах такого саммита там никто говорить не стал.

О планах провести межпарламентскую встречу делегаций из США и России Дмитриев написал в своем телеграм-канале 26 октября, вскоре после завершения своего визита в Соединенные Штаты. По его словам, накануне он встретился с конгрессвумен Анной-Паулиной Луной. Последняя, как утверждал Дмитриев, «высказалась за диалог Россией» и «подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов» с депутатами российской Госдумы. При этом спецпредставитель Путина подчеркивал, что эта встреча «будет организована в ближайшее время и является важным диалогом между парламентами наших стран».

Как напоминает «Коммерсантъ», официально руководство нижней палаты российского парламента никак не комментировало заявления Дмитриева. В то же время некоторые депутаты выразили осторожную готовность к ней.

В частности, первый зампред думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков, избранный от КПРФ, заявил, что считает «давно назревшим» вопрос о восстановлении межпарламентского диалога. В то же время он отметил, что говорить о потенциальных участниках такой встречи пока преждевременно.

В свою очередь, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сказал, что «возвращение к нормальности» на фоне «попыток выстраивания российско-американского диалога на высшем и рабочем уровнях» со стороны Анны-Паулины Луны «можно только приветствовать».

Он отметил, что президента США Дональда Трампа активно подталкивают к эскалации конфликта в Украине, однако, по словам Миронова, некоторые «здравомыслящие» члены американского Конгресса осознают «чудовищные последствия такого шага». тПри этом для проведения межпарламентской встречи, по мнению лидера справороссов, необходимо сначала определить круг тем, а также «найти людей, которые готовы нас слушать и слышать».

Между тем, по словам политолога Дмитрия Еловского, одной лишь готовности российских парламентариев к диалогу недостаточно, так как нет понимания, действительно ли готовы к такому разговору их американские коллеги.