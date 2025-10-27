EN
Умер «самый красивый мальчик XX века» Бьерн Андресен

2 минуты чтения 10:10 | Обновлено: 15:30
В Швеции на 71-м году жизни умер актер Бьерн Андресен — его называли «самым красивым мальчиком ХХ века». Об этом сообщила шведская газета Dagens Nyheter со ссылкой на режиссера Кристиана Петри, который ранее снял документальный фильм о жизни артиста.

Петри рассказал, что знал Андресена почти сорок лет и описал его как «храброго человека». В 2021 году он выпустил фильм «Самый красивый мальчик в мире», где актер впервые подробно рассказал о своей жизни после внезапной славы и о сложных отношениях с «приклеившимся» к нему образом.

Андресен впервые появился на экране в фильме Роя Андерссона «Шведская история любви» в возрасте 15 лет. Но мировую известность ему принесла роль Тадзио в картине Лукино Висконти «Смерть в Венеции» (1971), снятой по одноименному рассказу Томаса Манна. Висконти тогда называл 16-летнего актера «самым красивым мальчиком в мире». Это прозвище на долгие годы так и осталось частью биографии Андресена.

Фильм «Смерть в Венеции» рассказывает о композиторе, который во время отдыха в Венеции внезапно начинает испытывать болезненное влечение к юному польскому аристократу, роль которого исполнил Андресен. Позже актер признавался, что съемки у Висконти были для него травматичным опытом. Он говорил, что чувствовал себя использованным, а внимание к его внешности затмило все остальное. В интервью шведским изданиям актер рассказывал, как режиссер полностью контролировал его на съемках и водил в гей-бары для «лучшего понимания роли».

После выхода фильма Андресен снимался редко. Он жил и работал в Японии, где занимался музыкой и выступал с танцевальной группой Sven Erics. В последние годы он вновь появлялся в кино. В частности, в фильме Ари Астера «Солнцестояние» (2019).

Фото:Screen Archives / Getty Images

