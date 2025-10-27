EN
Экономика

Топ-менеджер «Альфы» рассказал о своих способах сбережения капитала

17:50

Банкир, член совета директоров «Альфа-Капитал», профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин поделился советами о том, как в нынешных экономических условиях в России сохранить своей капитал. Об этом он рассказал в интервью ютуб-каналу Виктора Зубика «Smarent Pro недвижимость».

«Сохранить капитал, видимо, невозможно в нестабильных условиях. Есть возможность вкладываться в акции, но это должны быть, конечно, глобальные акции. Риск России — он слишком опасен. Можно нормально все пройти, но он опасен», — предупредил эксперт.

Он также сослался на миллиардера, основателя крупнейшего в США хедж-фонда Bridgewater Associates Рэя Далио, который недавно посоветовал инвесторам вкладывать примерно 15% своего портфеля в золото.

Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
Общество9 минут чтения

«Он же умнее нас. Он прошел весь путь от человека, у которого было 100 долларов в кармане, до человека, который создал крупнейшую компании», — отметил Вьюгин.  

Что касается ценных бумаг, банкир рассказал, что в России есть возможность приобрести Облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные и валютные облигации, которые в стране «тоже доступны». 

«То есть секрет в диверсификации, я бы так сказал. Сдавать квартиры в аренду — наверное тоже вариант. Потому что при инфляции стоимость квадратного метра растет. Сохранится при этом капитал или нет, не знаю. Но там главная цель, насколько я понимаю, не сохранить капитал, а обеспечить пассивный доход», — подчеркнул эксперт.

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
Общество11 минут чтения

В завершении интервью Вьюгин призвал инвесторов и граждан придерживаться «здравого смысла» и сохранять критическое мышление. По его словам, сейчас в соцсетях распространяется множество непроверенной информации, которой доверяют, в частности, люди «советской привычки». Он отметил, что зумеры, в этом плане «правильно реагируют», частично отстраняясь от социальных сетей. 

«Smarent Pro недвижимость» назвал Вьюгина членом совета директоров Сбера, однако банк официально не раскрывает состав своего совета. Последним официальным местом работы Вьюгина является управляющая компания «Альфа-Капитал», где в декабре 2024 года он был избран в совет директоров.

