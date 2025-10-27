EN
СМИ нашли у Скабеевой и Попова огромный особняк в Подмосковье

2 минуты чтения 16:49 | Обновлено: 17:22

Семейная пара пропагандистов, ведущие ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева и Евгений Попов, приобрели двухэтажный особняк с бассейном в подмосковном элитном поселке, выяснил The Insider. Сообщается, что за годы войны в Украине их зарплаты выросли в полтора раза.

По данным журналистов, собственниками загородной недвижимости Скабеева и Попов стали в августе 2024 года. Отмечается, что особняк расположен в «Аристократической локации» — коттеджном поселке Новахово на Новорижском шоссе. В доме, который построен в стиле классических русских усадеб, имеются четыре спальни со своими санузлами, бассейн, кухня-столовая, гостиная, кабинет, постирочная и баня на дровах.

Согласно архивным объявлениям о продаже дома, изначально особняк выставили на продажу за 168 миллионов рублей, однако позже цену снизили до 150 миллионов рублей. В публикации подчеркивается, что элитную недвижимость Скабеева и Попов смогли себе позволить, благодаря доходам, которые заметно растут.

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
Общество11 минут чтения

Так, согласно последним публичным данным, за 2021 год Скабеева получила 15,2 миллиона рублей. Попов, в свою очередь, задекларировал доход за 2021 год в размере 18,2 миллиона рублей. После этого, как сообщается, сведения о заработках семей депутатов Госдумы, включая Попова, засекретили.

Тем не менее The Insider утверждает, что доходы Попова от телеканала «Россия» сейчас составляют в среднем 1,3 миллиона в месяц. Сообщается, что в 2020 году он получал за работу на телевидении по 1,1 миллиона. Кроме того, Попову начисляют зарплату в Госдуме в размере около полумиллиона в месяц, а также лекторские выплаты от общества «Знание» и рекламного агентства WildJam.

Скабеева, как отмечает The Insider, получает около 1 миллиона 850 тысяч рублей в месяц или 22,3 миллиона в год.

Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
Общество9 минут чтения

Журналисты также опубликовали доходы теленачалства. По их данным, попавший под санкции Канады, обладатель миллиардного имущества глава ВГТРК Олег Добродеев получает зарплату в размере 690 тысяч рублей в месяц. Однако раз в квартал он получает выплаты по 15 миллионов рублей от ООО «Национальный рекламный альянс» (НРА), учрежденное ВГТРК, Первым каналом, «Газпром-Медиа» и «Национальной Медиа Группой».

Похожую схему с выплатами по 15 миллионов раз в несколько месяцев от НРА использует и гендиректор Первого канала Константин Эрнст, выяснили журналисты. Его зарплата на «Первом», как отмечается, составляет 850 тысяч рублей в месяц.

