Общество

Навестившая бабушку в Украине россиянка пропала после разговора с ФСБ

2 минуты чтения 21:28

Россиянин Юрий не может найти свою супругу, которая, по его словам, была задержана сотрудниками погранслужбы ФСБ в Сочи после возвращения из украинского Херсона, а затем пропала. Об этом он рассказал телеграм-каналу «Осторожно, новости».

По данным телеграм-канала, уроженцы Херсона супруги Юрий и Наталья «заняли пророссийскую позицию» после полномасштабного вторжения России в Украину. После того, как российские войска покинули город, отступив на левый берег Днепра, семья с несовершеннолетним сыном решила переехать в Краснодар. Там, как сообщается, все трое получили российское гражданство.

По словам Юрия, в июне 2025 года Наталья отправилась в Херсон, чтобы навестить бабушку, которой предстояла операция. Женщина вернулась на территорию России третьего августа, однако так и не доехала до Краснодара. Поздним вечером она позвонила своему супругу с чужого номера и сообщила, что ее задержали на паспортном контроле в аэропорту Сочи, рассказал Юрий. 

Наталья, как отмечается, также передала супругу, что сотрудники погранслужбы ФСБ забрали у нее телефон и банковские карты, а затем «просили признаться в том, чего она не делала». Больше, по словам Юрия, она на связь не выходила.

Позже мужчина узнал от силовиков, что Наталью арестовали на 11 суток за «неповиновение законному требованию военнослужащего» (ст. 18.7 КоАП). Адвокату семьи, по словам Юрия, сообщили, что женщина якобы не предъявила паспорт на границе. 14 августа у Натальи должен был закончиться срок ареста, однако на свободу она так и не вышла. Юрий связался с МВД, где ему сообщили, что ранним утром сотрудники ФСБ увезли его супругу в Волгоград «для проведения оперативно-следственных мероприятий». Однако в Федеральной службе мужчине ответили, что никаких проверок в отношении Натальи не ведется.

Юрий утверждает, что после этого написал заявление о пропаже Натальи, но в розыск женщину так и не объявили. По его словам, сотрудник сочинского МВД заявил, что на женщину завели уголовное дело, и посоветовал ему «не лезть».

Юрий рассказал, что не раз обращался за помощью в ФСБ, прокуратуру и другие ведомства. Там, по его словам, ему отвечали, что не знают, где находится Наталья. В Следственном комитете и вовсе сообщили, что женщину освободили «по истечении срока наказания», добавил Юрий.

«Я должен ее найти, дать ей адвоката. Должен ей помочь чем могу, если она в чем-то виновна. Я должен ребенку дома что-то сказать. Наталья — человек, который с самого детства любит детей. Она воспитывала всю свою улицу. Она по образованию учитель начальных классов, до момента ее задержания работала в Краснодаре няней. Наталья не преступник от слова совсем, она просто поехала повидать свою бабушку», — утверждает он.

Ранее телеграм-канал сообщил, что члены ультраправого движения «Русская община» задержали в Пензе военного, самовольно покинувшего зону боевых действий в Украине. Отмечается, что задержанным оказался «ефрейтор Морозов», который добровольно подписал контракт с Минобороны, отправился на фронт, но, спустя год, ушел в отпуск и не вернулся в часть.

