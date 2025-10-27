EN
Лавров заявил о «радикальной перемене» в позиции США по Украине

07:51

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о «радикальной перемене» в позиции США по Украине. Она заключается в том, что администрация Дональда Трампа, ранее выступавшая за долгосрочное урегулирование конфликта, теперь настаивает на немедленном прекращении огня. Об этом глава МИД рассказал в интервью венгерскому ютуб-каналу «Ультраханг».

«Когда сейчас говорят только о немедленном прекращении огня, а затем история рассудит — это радикальная перемена. Но это также означает, что европейцы не спят и не едят и стараются выкрутить руки этой [американской] администрации», — сказал Лавров.

Лавров сослался на публикации Трампа в соцсети Truth Social после встречи с Владимиром Зеленским 17 октября. Тогда американский президент предложил сторонам «остановиться там, где они есть» и «позволить истории рассудить». Позднее он вновь призвал к немедленному прекращению огня. По словам Лаврова, еще на встрече Владимира Путина и Трампа на Аляске стороны сошлись во мнении, что мирное соглашение должно завершить войну, а не просто остановить огонь.

Глава МИД отметил, что раньше и европейские лидеры не говорили о перемирии, но теперь стали настаивать именно на нем. По его словам, США «находятся под колоссальным давлением со стороны европейских ястребов, Зеленского и тех, кто не желает видеть взаимодействие США и России». Москва, подчеркнул он, не вмешивается во внутренние споры в Вашингтоне.

В Кремле неоднократно заявляли, что не поддерживают заморозку конфликта по линии фронта. Лавров в интервью «Ультраханг» вновь подчеркнул, что Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области, где идут боевые действия, «по Конституции являются частью России».

«Ключ к урегулированию» конфликта Лавров видит в ликвидации первопричин кризиса, а не в борьбе за территорию или попытках «спасти лицо политиков, сидящих в Киеве». Он также напомнил, что Россия «признает Украину в ее изначальной форме», т.е. как внеблоковое и нейтральное государство, каким оно провозглашало себя в 1990 году.

