Экономика

Банки предупредили о проблемах при переводах валюты через СБП

2 минуты чтения 14:26 | Обновлено: 17:02

Некоторые российские банки столкнулись со сложностями, которые касаются валютного контроля операций через Систему быстрых платежей (СБП). Не сумев самостоятельно получить разъяснения от Центрального банка, финансовые организации обратились в Ассоциацию российских банков (АРБ), которая направила регулятору соответствующее письмо. Об этом пишут «Известия».

Согласно документу, небольшие игроки финансового рынка, не успевают выполнять требования валютного контроля при переводах через СБП. Валютный контроль представляет собой надзор за операциями, связанными с внешнеэкономической деятельностью, с целью обеспечить их соответствия действующим законам.

Сообщается, что из-за мгновенного проведения операций банки фактически лишены возможности приостановить транзакции или запросить у клиента необходимые документы, как того требует закон.

«Когда система работала преимущественно внутри страны, эта проблема была не столь критична. Однако с января 2025-го СБП открыла переводы уже в девять стран: Абхазию, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Лаос, Молдавию, Таджикистан и Узбекистан», — рассказал основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

По его словам, кредитные организации оказались «между молотом и наковальней»: требованием мгновенного исполнения платежей и ответственностью за качественный валютный контроль. При этом, как отметил Сидоров, за нарушения предусмотрены серьезные штрафы в размере от 20 до 100% от суммы операции.

Отмечается, что с подобными трудностями чаще сталкиваются небольшие банки, поскольку у них менее развита автоматизация процессов, что затрудняет своевременное выполнение всех требований законодательства. Ситуацию усугубляет рост объемов переводов через СБП. Так, во втором квартале 2025 года через нее было проведено более трех миллиардов операций на сумму около 22 триллионов рублей. Кроме того, с 11 января вступили в силу обновленные правила валютного контроля, ужесточившие требования к кредитным организациям, напомнил Сидоров.

В Центробанке на письмо АРБ ответили, что контроль должен осуществляться самими банками независимо от систем или способов перевода средств. Там также подчеркнули, что при проведении трансграничных операций через СБП банки обязаны информировать клиентов о действующих ограничениях и размещать в приложении плательщика краткое изложение соответствующих мер.

Сидоров считает, что регулятор таким образом переложил решение проблемы на финансовые организации.

Возникшая у банков проблема требует детальной проработки с представителями бизнес-сообщества, добавила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова. По ее словам, несмотря на ограничения по сумме операций (максимум один миллион рублей за одну трансакцию) решения задач, касающихся незаконных операций, могут угрожать экономической безопасности страны.

