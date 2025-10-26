EN
СМИ рассказали об увеличении эффективности армии России

2 минуты чтения 18:12

Метод ведения наступательных операций, применяемый российской армией, становится эффективнее, а войска России наносят больший ущерб украинским силам, пишет The Times со ссылкой на мнение военных экспертов.

Москва близка к выполнению своей цели по привлечению в армию 350 тысяч добровольцев и контрактников за 2025 год — это позволит ей продолжить ведение боевых действий. Украинские власти при этом не способны обеспечить набор солдат в прежних объемах, из-за этого армия «слишком слаба», чтобы освободить оккупированные Россией территории.

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
Общество11 минут чтения

При этом обе стороны конфликта уверены в своей способности воевать дальше, а Украина считает войну борьбой за свое национальное выживание. Пойти на уступки Киев или Москву могло бы заставить ощущение близости к поражению, однако ни на одном раунде переговоров, состоявшихся после возвращения в Белый дом Дональда Трампа, переговорщики не продемонстрировали неуверенности в своих силах.

Журналисты отмечают, что Россия за лето 2025 года потеряла от 150 тысяч до 250 тысяч человек, захватив лишь 0,4% территории Украины, однако власти планируют увеличивать число солдат, чтобы истощить живую силу украинских войск.

Тайна фермера
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
Криминал12 минут чтения

Киев же испытывает сложности с пополнением своих войск и сейчас ее поредевшие подразделения способны разместить лишь 12 солдат на один километр фронта, считает The Times. Сейчас войска Украины не могут победить, лишь удерживать занимаемые позиции и пытаться нанести противнику потери, которые будут превосходить их собственные.

Обе стороны наносят удары по объектам, расположенным вдалеке от линии фронта, однако в 2025 году Россия начала извлекать выгоду от усовершенствования своих ударных беспилотников и от увеличения их производства, пишут журналисты. Владимир Путин уверен, что война идет по его плану даже после новых санкций США и возникновения экономических проблем в самой России — в Украине же радуются тому, что летнее наступление российской армии не привело к прорыву линий обороны, и надеются на помощь союзников.

