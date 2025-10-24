EN
Общество

СМИ: женщина похитила у бывшего мужа ребенка в Петербурге

14:15 | Обновлено: 14:24

В петербургском аэропорту Пулково женщина выкрала у бывшего мужа их общего ребенка. Видео инцидента опубликовали, в частности, телеграм-каналы «78» и Baza. 

Как пишет близкий к силовикам Baza, мужчина по имени Александр возвращался из Дубая с новой супругой и детьми. В зоне прилета к нему подошел нынешний сожитель его бывшей жены и напал на него. На кадрах видно, как еще несколько человек окружили семью и оттеснили Александра от коляски с ребенком. В этот момент женщина в черной худи с капюшоном подхватила мальчика на руки и быстрым шагом пошла в сторону выхода из аэропорта. 

По информации СМИ, между бывшими супругами сейчас идет спор об опеке над ребенком. Комиссия по делам несовершеннолетних ранее постановила, что до решения суда мальчик должен оставаться с отцом. Заседание по делу об опеке назначено на декабрь. Александр после нападения обратился в полицию. По его словам, во время потасовки у него также пропал мобильный телефон стоимостью около 100 тысяч рублей. 

В мае этого года в аэропорту Минска задержали россиянина, который пытался вылететь в ОАЭ с девятилетней дочерью по поддельным документам. Как сообщала «Фонтанка», им оказался 47-летний житель Петербурга, находившийся в розыске.

По данным издания, несколько лет назад мужчина забрал дочь у бывшей жены и скрылся. Это произошло в день ее четвертого дня рождения. Его разыскивали полиция, приставы и волонтеры. А весной 2024 года следователи возбудили дело об убийстве ребенка.

19 мая петербургские оперативники установили, что мужчина с девочкой находится в Беларуси. Через несколько дней его задержали в минском аэропорту при попытке пройти погранконтроль. После задержания ребенка передали матери.

