СМИ: женщина похитила у бывшего мужа ребенка в Петербурге

В петербургском аэропорту Пулково женщина выкрала у бывшего мужа их общего ребенка. Видео инцидента опубликовали, в частности, телеграм-каналы «78» и Baza.

Как пишет близкий к силовикам Baza, мужчина по имени Александр возвращался из Дубая с новой супругой и детьми. В зоне прилета к нему подошел нынешний сожитель его бывшей жены и напал на него. На кадрах видно, как еще несколько человек окружили семью и оттеснили Александра от коляски с ребенком. В этот момент женщина в черной худи с капюшоном подхватила мальчика на руки и быстрым шагом пошла в сторону выхода из аэропорта.

«Он не человек, он зверь!» В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин Общество 13 минут чтения

По информации СМИ, между бывшими супругами сейчас идет спор об опеке над ребенком. Комиссия по делам несовершеннолетних ранее постановила, что до решения суда мальчик должен оставаться с отцом. Заседание по делу об опеке назначено на декабрь. Александр после нападения обратился в полицию. По его словам, во время потасовки у него также пропал мобильный телефон стоимостью около 100 тысяч рублей.

В мае этого года в аэропорту Минска задержали россиянина, который пытался вылететь в ОАЭ с девятилетней дочерью по поддельным документам. Как сообщала «Фонтанка», им оказался 47-летний житель Петербурга, находившийся в розыске.

Человек в лифте Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом Криминал 14 минут чтения

По данным издания, несколько лет назад мужчина забрал дочь у бывшей жены и скрылся. Это произошло в день ее четвертого дня рождения. Его разыскивали полиция, приставы и волонтеры. А весной 2024 года следователи возбудили дело об убийстве ребенка.

19 мая петербургские оперативники установили, что мужчина с девочкой находится в Беларуси. Через несколько дней его задержали в минском аэропорту при попытке пройти погранконтроль. После задержания ребенка передали матери.