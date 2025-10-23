Британка отказалась от смол-токов и рассказала о последствиях своего решения

Британская писательница и блогер Клэр Истэм рассказала, как месяц, проведенный без привычных светских разговоров, изменил ее отношение к людям и общению. Свой опыт она описала в колонке для издания The Guardian.

По словам Истэм, на протяжении многих лет она испытывала тревогу и раздражение из-за необходимости поддерживать формальные разговоры о погоде, пробках или работе. А после пандемии, когда вынужденная изоляция свела взаимодействие с людьми к минимуму, возвращение к смол-токам стало для нее особенно тяжелым испытанием.

Весной 2025 года Истэм решила провести эксперимент и полностью отказаться от классических светских бесед на один месяц. Она перестала поддерживать разговоры дежурными фразами вроде «Как дела?» или «Как вам погода?». Вместо этого Истэм стала искать в каждом диалоге возможность задать вопрос, который ее действительно интересует.

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность» Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается? Мир 16 минут чтения

Например, когда бариста спрашивал про ее «настроение в этот солнечный день», писательница отвечала: «Мне нравится весна, но осень — мое любимое время года. А ваше?» Если кто-то говорил о своих детях или школе, она спрашивала, какой предмет в детстве был любимым у ее собеседника. На выставке живописи она интересовалась у знакомых, каким был их школьный учитель по рисованию или верят ли они в гороскопы.

По словам Истэм, большинство людей охотно поддерживали разговор и выглядели даже радостными, как будто им самим давно хотелось выйти за рамки стандартных фраз. Однако были и те, кто реагировал с недоумением или настороженностью, и тогда диалог просто останавливался.

К концу эксперимента писательница пришла к выводу, что смол-ток может быть приятным и играет важную роль. Он помогает людям устанавливать связь и ощущать принадлежность к сообществу. Но теперь Истэм воспринимает такие разговоры как возможность проявить искренний интерес, а не как бессмысленную обязанность.