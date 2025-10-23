EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Британка отказалась от смол-токов и рассказала о последствиях своего решения

2 минуты чтения 10:44 | Обновлено: 11:48
Британка отказалась от смол-токов и рассказала о последствиях своего решения

Британская писательница и блогер Клэр Истэм рассказала, как месяц, проведенный без привычных светских разговоров, изменил ее отношение к людям и общению. Свой опыт она описала в колонке для издания The Guardian.

По словам Истэм, на протяжении многих лет она испытывала тревогу и раздражение из-за необходимости поддерживать формальные разговоры о погоде, пробках или работе. А после пандемии, когда вынужденная изоляция свела взаимодействие с людьми к минимуму, возвращение к смол-токам стало для нее особенно тяжелым испытанием.

Весной 2025 года Истэм решила провести эксперимент и полностью отказаться от классических светских бесед на один месяц. Она перестала поддерживать разговоры дежурными фразами вроде «Как дела?» или «Как вам погода?». Вместо этого Истэм стала искать в каждом диалоге возможность задать вопрос, который ее действительно интересует.

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
Мир16 минут чтения

Например, когда бариста спрашивал про ее «настроение в этот солнечный день», писательница отвечала: «Мне нравится весна, но осень — мое любимое время года. А ваше?» Если кто-то говорил о своих детях или школе, она спрашивала, какой предмет в детстве был любимым у ее собеседника. На выставке живописи она интересовалась у знакомых, каким был их школьный учитель по рисованию или верят ли они в гороскопы.

По словам Истэм, большинство людей охотно поддерживали разговор и выглядели даже радостными, как будто им самим давно хотелось выйти за рамки стандартных фраз. Однако были и те, кто реагировал с недоумением или настороженностью, и тогда диалог просто останавливался.

К концу эксперимента писательница пришла к выводу, что смол-ток может быть приятным и играет важную роль. Он помогает людям устанавливать связь и ощущать принадлежность к сообществу. Но теперь Истэм воспринимает такие разговоры как возможность проявить искренний интерес, а не как бессмысленную обязанность.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:@claireeasthamuk / Instagram

Посмотрите другие материалы

«По-моему, живым закопали»
Криминал
«По-моему, живым закопали»
Банда «риелторов» убеждала людей обменивать свое жилье на более дешевое. Но когда клиенты соглашались, их убивали
00:01
Шальная императрица
Экономика
Шальная императрица
Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле?
00:01 22 октября
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01 21 октября
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке