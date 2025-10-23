Пенсионерка захотела пожарить ската и оказалась в больнице

Врачи спасли 64-летнюю женщину, которая получила серьезное отравление во время разделки ската-хвостокола. Необычную рыбу ей привез сын, и она решила приготовить ее на ужин. Об инциденте сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

По данным ведомства, женщина случайно укололась расположенным на хвосте шипом. Она не знала, что шип хвостокола содержит яд, опасный для человека. В течение двух дней пенсионерка пыталась справиться с проблемой самостоятельно. Она обрабатывала рану йодом и принимала жаропонижающие препараты. Однако ее состояние ухудшалось. Рука отекла, посинела, появились жжение и онемение пальцев.

Когда боль стала невыносимой, женщина обратилась за медицинской помощью. При госпитализации у нее наблюдались сильный отек и признаки воспаления. Врачи диагностировали отравление ядом ската.

«На конце хвоста этих рыб находится ядовитый шип, который может вызвать спазмы, паралич мышц и резкое снижение давления. Без своевременной помощи укол хвостокола может привести к летальному исходу», — рассказал врач-терапевт приемного отделения Бронницкой больницы Андрей Веневский.

Пациентке провели медикаментозную терапию и через несколько дней женщину выписали домой. Теперь она проходит амбулаторное лечение под наблюдением специалистов. В Минздраве подчеркнули, что своевременное обращение к врачам позволило избежать серьезных осложнений.

Скаты-хвостоколы обитают преимущественно в теплых водах Тихого и Индийского океанов, а также у берегов Красного и Черного морей. Эти рыбы ведут донный образ жизни и защищаются при помощи острого шипа на хвосте, бороздки которого содержат яд. В 2006 году от удара шипом ската-хвостокола во время съемок погиб австралийский натуралист и телеведущий Стив Ирвин. Где именно сын пенсионерки приобрел рыбу, не уточняется.