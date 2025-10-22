EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Экс-замминистра обороны захотел отправиться на войну штурмовиком

2 минуты чтения 17:28

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, осужденный по делу о растрате и обвиненный во взяточничестве, заявил о желании отправиться на «СВО». Об этом сообщил его адвокат Денис Балуев в интервью ТАСС и другим СМИ.

По словам юриста, Иванов хочет восстановить свое имя и репутацию через участие в боевых действиях. «Такая мысль у него была уже давно. Единственная цель — восстановить репутацию», — сказал Балуев. Он добавил, что готовит обращение в Минобороны с просьбой дать Иванову возможность заключить контракт и отправиться на фронт.

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал12 минут чтения

По данным близкого к силовикам телеграм-канала Mash, бывший чиновник активно готовится к возможной службе. Он уже сбросил около 15 килограммов, занимается физкультурой и тренирует выносливость. При этом он понимает, что получить разрешение на участие в СВО будет трудно из-за доступа к гостайне и возраста (Иванову— 50 лет).

В июле Мосгорсуд признал Иванова виновным по делу о растрате более 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более почти четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 миллионов рублей. В сентябре ему предъявили новые обвинения по трем эпизодам получения взяток на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей.

Шальная императрица
Шальная императрица
Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле?
Экономика35 минут чтения

Сейчас Тимур Иванов остается под стражей. Его срок содержания продлен до 23 октября. Свою вину он не признает.

Ранее на войну просился также бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, арестованный по делу о взятках на сумму свыше 100 миллионов рублей. В прошлом году на одном из заседаний суда он появился в футболке с надписью «Сижу в СИЗО, а должен воевать под Курском». Чиновник заявил о готовности отправиться в зону боевых действий, чтобы «принести пользу стране». Приговор по делу пока не вынесен, а Кибовский находится в СИЗО.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Шальная императрица
Экономика
Шальная императрица
Учительница английского стала самой богатой женщиной России. Ей приписывают президентские амбиции и обвиняют в рейдерском захвате. А как на самом деле?
00:01
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01 21 октября
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Моя мама ушла из дома и пропала
Общество
Моя мама ушла из дома и пропала
У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли
00:01 18 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен