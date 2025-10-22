Экс-замминистра обороны захотел отправиться на войну штурмовиком

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, осужденный по делу о растрате и обвиненный во взяточничестве, заявил о желании отправиться на «СВО». Об этом сообщил его адвокат Денис Балуев в интервью ТАСС и другим СМИ.

По словам юриста, Иванов хочет восстановить свое имя и репутацию через участие в боевых действиях. «Такая мысль у него была уже давно. Единственная цель — восстановить репутацию», — сказал Балуев. Он добавил, что готовит обращение в Минобороны с просьбой дать Иванову возможность заключить контракт и отправиться на фронт.

По данным близкого к силовикам телеграм-канала Mash, бывший чиновник активно готовится к возможной службе. Он уже сбросил около 15 килограммов, занимается физкультурой и тренирует выносливость. При этом он понимает, что получить разрешение на участие в СВО будет трудно из-за доступа к гостайне и возраста (Иванову— 50 лет).

В июле Мосгорсуд признал Иванова виновным по делу о растрате более 216 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более почти четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Чиновника приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 миллионов рублей. В сентябре ему предъявили новые обвинения по трем эпизодам получения взяток на сумму свыше 1,3 миллиарда рублей.

Сейчас Тимур Иванов остается под стражей. Его срок содержания продлен до 23 октября. Свою вину он не признает.

Ранее на войну просился также бывший глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, арестованный по делу о взятках на сумму свыше 100 миллионов рублей. В прошлом году на одном из заседаний суда он появился в футболке с надписью «Сижу в СИЗО, а должен воевать под Курском». Чиновник заявил о готовности отправиться в зону боевых действий, чтобы «принести пользу стране». Приговор по делу пока не вынесен, а Кибовский находится в СИЗО.