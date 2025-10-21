Зумеры и миллениалы вернули моду на поиск предков

Молодые россияне все чаще интересуются историей своей семьи и происхождением рода. Данные исследования генеалогической платформы «Мост поколений» публикует Forbes Russia.

В опросе приняли участие 1557 человек. Выяснилось, что интерес к поиску предков у россиян до 35 лет возникает раньше, чем у старших поколений. Так, 52% из них начали задумываться о своих корнях еще до совершеннолетия. Для зумеров и миллениалов этот процесс связан прежде всего с самопознанием: 54% хотят узнать о происхождении семьи, а четверть — осознать личную и этническую идентичность. Старшее поколения, объясняя мотивы, чаще говорит о желании сохранить память о предках для будущих поколений (51%).

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность» Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается? Мир 16 минут чтения

«Для молодых поколений изучение родословной становится естественным продолжением их цифровых привычек. Они умеют работать с архивами, формулировать запросы, использовать нейросети и приложения для поиска данных. Поэтому интерес к теме появляется раньше», — отметила в интервью изданию руководитель платформы «Мост поколений» Екатерина Суркова.

В целом интерес к генеалогии сохраняется у 70% россиян. Чаще всего ею занимаются люди старше 45 лет (78%) и респонденты с детьми (74%). Однако среди россиян до 35 лет доля заинтересованных тоже высока, она достигает 65%.

30 лет лжи Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях Криминал 12 минут чтения

Большинство участников опроса знают историю семьи до третьего или четвертого поколения, то есть до прадедушек и прабабушек. О более дальних родственниках, вплоть до пятого поколения, рассказали лишь 12–15% россиян.

Пока основным источником информации остаются родственники, но цифровые инструменты становятся все популярнее. Около 10% уже используют онлайн-сервисы для поиска данных, а 58% хотели бы создать генеалогическое древо в цифровом формате.