EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Эрнст назвал способ вернуть моду на Россию

2 минуты чтения 17:46 | Обновлено: 19:51

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что России необходимо «промоутировать, показывать и гордиться» отраслями, в которой у страны есть преимущество. В ходе пленарной сессии форума «Сделано в России» он привел в пример российский военно-промышленный комплекс. На это обратило внимание «Агентство».

«Экспорт выставочного образца „Орешника“ произвел очень правильное впечатление и создал образ у тех, кто сомневался, нужный. Потому что у кого хорошие ракеты, у того хорошие конфеты», — считает Эрнст.

Так он ответил на вопрос о том, какие у России есть перспективы в экспорте нематериальных активов и можно ли добиться того, чтобы страна стала модной. По словам Эрнста, «образ для страны — важнейшая составляющая», а Россия «недорабатывает по своему образу».

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал12 минут чтения

По его словам, среди прочего, на образ России повлияли Олимпиада 2014 года и конкурс «Интервидение», прошедший в 2025 году. 

«Мне представляется, что драматические события, которые мы последние годы переживаем, тоже имеют имиджевую составляющую. Сколько мы слышали про совершенство западных систем — Patriot, Abrams и других. Выяснилось, что не все так сложно и все преодолимо», — сказал он.

Эрнст считает, что России нужно «перестать скромничать в тех отраслях, где есть безусловное преимущество». В пример он привел российский Су-57, который, по его мнению, является «лучшим истребителем мира по всеобщему признанию».

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
Криминал5 минут чтения

«Это мощнейший акт образа страны. Не только продажи современного истребителя, а образа страны, который тянет за собой все остальное. Поэтому то, что у нас находится на мировом уровне нам без лишних сомнений надо промоутировать, показывать и гордиться этим», — считает Эрнст.

Он также рассказал, что на протяжении многих веков Россию пытались дискредитировать, и привел в пример убийство Иваном Грозным сына. По словам гендиректора «Первого канала», доказательств факта убийства нет, а информация об этом впервые появилась в английских источниках. В качестве второго примера, Эрнст привел убийство Павла I, в котором «принимало участие английское посольство, безусловно».

По данным ТАСС и сайта Российского военно-исторического общества, версия об убийстве Иваном Грозным сына началась с трактата «Московия» итальянского священника, папского легата Антонио Поссевино.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01 20 октября
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Моя мама ушла из дома и пропала
Общество
Моя мама ушла из дома и пропала
У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли
00:01 18 октября
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Криминал
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
00:01 17 октября