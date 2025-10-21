Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что России необходимо «промоутировать, показывать и гордиться» отраслями, в которой у страны есть преимущество. В ходе пленарной сессии форума «Сделано в России» он привел в пример российский военно-промышленный комплекс. На это обратило внимание «Агентство».

«Экспорт выставочного образца „Орешника“ произвел очень правильное впечатление и создал образ у тех, кто сомневался, нужный. Потому что у кого хорошие ракеты, у того хорошие конфеты», — считает Эрнст.

Так он ответил на вопрос о том, какие у России есть перспективы в экспорте нематериальных активов и можно ли добиться того, чтобы страна стала модной. По словам Эрнста, «образ для страны — важнейшая составляющая», а Россия «недорабатывает по своему образу».

30 лет лжи Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях Криминал 12 минут чтения

По его словам, среди прочего, на образ России повлияли Олимпиада 2014 года и конкурс «Интервидение», прошедший в 2025 году.

«Мне представляется, что драматические события, которые мы последние годы переживаем, тоже имеют имиджевую составляющую. Сколько мы слышали про совершенство западных систем — Patriot, Abrams и других. Выяснилось, что не все так сложно и все преодолимо», — сказал он.

Эрнст считает, что России нужно «перестать скромничать в тех отраслях, где есть безусловное преимущество». В пример он привел российский Су-57, который, по его мнению, является «лучшим истребителем мира по всеобщему признанию».

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось» Криминал 5 минут чтения

«Это мощнейший акт образа страны. Не только продажи современного истребителя, а образа страны, который тянет за собой все остальное. Поэтому то, что у нас находится на мировом уровне нам без лишних сомнений надо промоутировать, показывать и гордиться этим», — считает Эрнст.

Он также рассказал, что на протяжении многих веков Россию пытались дискредитировать, и привел в пример убийство Иваном Грозным сына. По словам гендиректора «Первого канала», доказательств факта убийства нет, а информация об этом впервые появилась в английских источниках. В качестве второго примера, Эрнст привел убийство Павла I, в котором «принимало участие английское посольство, безусловно».

По данным ТАСС и сайта Российского военно-исторического общества, версия об убийстве Иваном Грозным сына началась с трактата «Московия» итальянского священника, папского легата Антонио Поссевино.