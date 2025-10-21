Мужчина согласился платить алименты на содержание котов после развода

В Турции мужчина обязался платить алименты на содержание двух котов после развода. Соответствующий пункт появился в бракоразводном соглашении, сообщает Hürriyet.

Супруги прожили вместе два года и решили расторгнуть брак из-за серьезных разногласий. При этом в протоколе о разводе, поступившем в суд, фигурирует необычный пункт. Мужчина передает бывшей жене опеку над их двумя котами и обязуется раз в три месяца перечислять по 10 тысяч турецких лир (примерно 19 тысяч рублей) на содержание питомцев.

Согласно документу, выплаты будут производиться по крайней мере в течение десяти лет или до тех пор, пока кошки живы. Эта сумма будет регулярно индексироваться в соответствии с инфляцией, которую рассчитывает турецкий институт статистики. Кроме того, мужчина выплатит бывшей супруге 550 тысяч лир (примерно миллион рублей) в качестве материальной компенсации.

Издание отмечает, что никаких других требований друг к другу бывшие супруги не выдвигают. Рассмотрение дела в семейном суде Стамбула назначено на ближайшие дни.

Ранее СМИ писали о жительнице Китая, которая оставила все свое состояние — около 20 миллионов юаней (примерно 252 миллиона рублей) — домашним питомцам. Изначально наследниками значились ее трое детей, однако со временем отношения с ними разладились. Когда женщина заболела, дети перестали ее навещать и прекратили поддерживать связь.

Тогда китаянка переписала завещание на проживающих у нее котов и собак и их потенциальных потомков. Распоряжаться средствами и следить за тем, чтобы животные получали необходимый уход, будет местная ветеринарная клиника. Именно ей доверено управление капиталом.