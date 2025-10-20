Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку

Россиянка Марина Левандовская вместе с мужем Владимиром переехала в Нидерланды после начала полномасштабной войны в Украине. Там супруги купили квартиру в ипотеку, поскольку это оказалось выгоднее, чем платить за съемное жилье. Марина рассказала «Холоду» о поиске квартиры и о жизни в одном из самых дорогих европейских городов.

По ее словам, пара уехала из России после начала мобилизации. Сначала супруги уехали в Стамбул, где Владимир нашел работу software-инженером в нидерландской IT-компании. Работодатель помог оформить необходимые документы, и пара переехала в Амстердам осенью 2023 года.

Сначала Марина и Владимир снимали квартиру за 2400 евро в месяц, но вскоре узнали, что через полгода после заключения рабочего контракта и при наличии визы highly skilled мигранта (HSM) можно брать ипотеку. Супруги наняли ипотечного консультанта, который рассчитал, на какую сумму банк сможет выдать кредит на квартиру, и риелтора, который занялся поиском недвижимости.

«Нам было важно, чтобы квартира была в новом доме с лифтом, потому что у нас французский бульдог, которому из-за особенностей породы нельзя прыгать по лестницам. Желательно площадью от 70 квадратных метров и чтобы там была ванна. В Нидерландах это редкость — обычно здесь душевые кабины. Еще мы хотели, чтобы рядом было парковочное место, потому что собирались купить машину», — рассказала Марина.

Она отметила, что из-за жилищного кризиса в Нидерландах владельцы квартир выбирают покупателей, проводя торги: они отдают предпочтение тем претендентам, которые заплатят большую сумму. Так, изначальная стоимость квартиры площадью 92 квадратных метра, которую нашли Марина и Владимир, составляла 550 тысяч евро, но в ходе общения с владельцами ее цена поднялась на 15%, до 634 тысяч евро.

Марина добавила, что при оформлении ипотеки у супругов не возникло проблем из-за российских паспортов. «Ни у адвайзера, ни у риелтора не было вопросов про гражданство. Многие переехавшие по визе HSM зарабатывают больше местных жителей, которым зачастую даже сложнее купить здесь жилье», — рассказала девушка.

В итоге пара оформила ипотеку под 3,9% годовых на 30 лет. Теперь Марина и Владимир платят по три тысячи евро в месяц. Отдельно они оплачивают, коммунальные платежи, расходы на страховки, интернет, собаку и продукты. При этом сама Марина не работает и не хочет подтверждать свой диплом врача, что, по ее словам, в Нидерландах сделать довольно сложно. Девушка называет себя «счастливой домохозяйкой» и ведет блог о жизни в Амстердаме, а также организовывает встречи для подписчиков.