СМИ: США отказались поддержать использование российских миллиардов на помощь Украине

2 минуты чтения 19:09 | Обновлено: 19:52

Соединенные штаты не поддержали план Европейского союза, направленный на расширение использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, в ходе заседаний Международного валютного фонда в Вашингтоне на прошлой неделе, американские чиновники сообщили своим европейским коллегам, что на данном этапе не готовы присоединиться к этой инициативе. Один из источников заявил, что причиной отказа стали риски для стабильности финансовых рынков. Другой заявил, что Вашингтон просто не принял определенную позицию по этому вопросу.

Сообщается, что решение США стало препятствием для ЕС, который пытается убедить страны «Большой семерки» поддержать план использования замороженных активов Банка России в качестве залога для привлечения кредитов на сумму до 140 миллиардов евро для помощи Украине. Европейская комиссия готовит подробный механизм реализации этой схемы, однако не намерена публиковать его до того, как лидеры Евросоюза утвердят план. По данным агентства, это, возможно, произойдет во время саммита в Брюсселе уже на этой неделе.

Отмечается, что европейские чиновники разочарованы тем, что США отступают от плана именно в тот момент, когда ЕС активно продвигается вперед в этом вопросе. Кроме того, агентство напомнило, что администрация Дональда Трампа ранее сама призывала ЕС активнее использовать российские активы. В сентябре министр финансов Скотт Бессент заявил, что США открыты к использованию пяти миллиардов долларов российских активов, замороженных на территории страны. 

«Мы приняли резолюцию, которая позволяет нам их конфисковать. Но мы не говорили, что обязательно это сделаем», — сказал Бессент.

Отмечается, что позиция Вашингтона и его опасения по поводу стабильности рынков, могут усилить сомнения внутри Европейского союза, в частности, в Бельгии, где хранится большая часть замороженных российских активов. Ранее бельгийские власти предупреждали, что длительное использование этих средств может привести к судебным искам, создающим для правительств финансовые риски, подрыву доверия к финансовому центру Европы и даже ослаблению евро.

Хотя проценты от замороженных активов уже направляется Киеву, ЕС рассматривает возможность предоставления займов под залог этих средств в качестве нового финансирования. Однако такая схема, как отмечает агентство, юридически и финансово сложная, поскольку призвана избегать прямой конфискации и может спровоцировать судебные иски со стороны Москвы.

