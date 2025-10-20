EN
Общество

Названы лучшие сорта хлеба

10:48 | Обновлено: 11:58
Названы лучшие сорта хлеба

CNN Travel составил список из 50 лучших видов хлеба. В него вошла выпечка стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки и Австралии. Авторы рейтинга не присуждали каждому сорту хлеба какое-то конкретное место.

В предисловии к списку издание пишет, ссылаясь на историка хлеба Уильяма Рубеля, что у этой выпечки нет четкого определения. «Хлеб — это, по сути, то, что говорит о нем ваша культура. Его не обязательно готовить из какого-то определенного вида муки», — считает Рубель.

Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
Общество9 минут чтения

Составители списка подчеркнули, что он отражает многообразие рецептов. Основными критериями отбора стали используемые при готовке уникальные ингредиенты и культовый статус каждого сорта хлеба в той или иной стране.

В список попал в частности российский каравай. В материале CNN говорится, что его круглая форма имеет древний символизм и, вероятно, восходит к поклонению солнцу. Этот вид хлеба играет важную роль на свадьбах, а процесс его выпечки регламентируется определенными правилами. Так, замесить тесто должна замужняя женщина, а поставить каравай в печь должен женатый мужчина.

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал12 минут чтения

Помимо этого, в список вошли грузинский хачапури, армянский лаваш и узбекская лепешка. Из Южной Америки в подборку попали бразильский сырный хлеб (рão de queijo), чилийская марракета (булочка из пшеничной муки, соли, воды и дрожжей), кубинский хлеб, тонкая мексиканская лепешка из кукурузной или пшеничной муки под названием тортильяс и другие. От Канады в список включили монреальские бублики, от Китая — лепешку шаобин.

Среди европейских видов хлеба авторы списка выделили французский багет, немецкий ржаной хлеб пумперникель, итальянскую чиабатту, нидерландский «тигровый хлеб» и другие. Также в список включили американское печенье на пахте, британские крампеты, кукурузную лепешку арепа из Венесуэлы и другие сорта выпечки.

Фото:Unsplash

