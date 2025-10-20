EN
Шойгу призвал рекламировать Россию по аналогии с памперсами

2 минуты чтения 12:30 | Обновлено: 13:12

Секретарь Совбеза, бывший министр обороны и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу рассказал в интервью «Известиям», что, по его мнению, часть рекламного времени в российских СМИ нужно посвятить рассказам о России, чтобы ее жители больше знали о стране.

«Иногда я думаю: если бы мы так же настойчиво продвигали географию и историю, как продвигаем банковские продукты или памперсы, мы бы знали страну гораздо лучше. Посмотрите, сколько рекламы про Турцию. А ведь можно было бы показывать вулканы Камчатки, Курилы, Байкал», — заявил Шойгу.

Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
Общество

Он также рассказал, что РГО принимает участие в разработке новых учебников по географии, которые должны появиться к 2028 году. По словам Шойгу, 15–20 лет назад школьники «пугающе» плохо знали географию и не могли ответить на вопрос, где находится Байкал. При этом сейчас, как утверждает президент РГО, ситуация изменилась к лучшему.

Кроме того, Шойгу заявил, что освоение Сибири происходило не только за счет сосланных туда людей, но и с участием «энтузиастов, военных железнодорожников, людей, зараженных идеей созидания». По его мнению, сейчас привлечь в регион новых жителей можно с помощью высоких зарплат, рабочих мест и жилищных льгот.

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал

Далее Шойгу рассказал, что оккупированные украинские территории нужно называть не «новыми регионами» России, а «старыми», поскольку они, по словам экс-министра обороны, «исторически» принадлежат России. 

Шойгу добавил, что в оккупированных регионах РГО хочет возобновить свои исследования, которые проводили в том числе во времена СССР. Отвечая на вопрос о сотрудничестве с другими странами, секретарь Совбеза заявил, что сейчас РГО работает с Сербией, Китаем и Индией, а в будущем общество собирается открыть филиалы в Индонезии, Бангладеш и Кыргызстане.

