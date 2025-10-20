СМИ: ЕС пересмотрит правила вступления ради Украины

В странах-членах Евросоюза и Еврокомиссии обсуждают возможные изменения в правилах членства, которые в будущем помогут ускорить процесс вступления в блок Украины, Молдовы и Черногории. Об этом сообщает Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов и чиновника ЕС.

По данным издания, новые правила подразумевают, что на начальных этапах членства в Евросоюзе вступившим в него странам не будут предоставлять право вето до тех пор, пока они не реализуют «ключевые институциональные реформы». «Расширение не должно замедляться из-за того, что отдельные государства-члены ЕС блокируют реформы», — заявил председатель Комитета по европейским делам Бундестага Германии Антон Хофрайтер.

Politico называет право вето «основным инструментом для предотвращения политики ЕС», которая может не понравиться отдельным его членам. Отказ от этого права позволит вступающим в блок странам присоединиться на более гибких условиях. Отмечается, что ранее лидеры ЕС настаивали на реформах в странах-кандидатах до их вступления в союз.

Как пишет издание, сейчас инициатива находится на ранней стадии разработки. Ее должны одобрить все члены Евросоюза. В то же время расширение ЕС до 30 стран в ближайшие 10 лет вызвало разногласия в блоке. Этот процесс блокирует Венгрия и несколько других стран, которые опасаются, что он приведет к нежелательной конкуренции на местных рынках и поставит под угрозу безопасность ЕС.

План присоединения новых членов без права вето «гарантировал бы нам сохранение способности действовать даже в расширенном ЕС», считает Хофрайтер. «Из обсуждений с представителями западнобалканских государств я получаю четкие сигналы о том, что этот подход считается конструктивным и жизнеспособным», — добавил собеседник Politico.

Издание отмечает, что это предложение совпало с ростом разочарования внутри стран, которые провели масштабные внутренние реформы, но так и не приблизились к членству спустя годы после подачи заявки. Так, переговоры о вступлении Черногории в ЕС начались в 2012 году, будущее членство в Евросоюзе стало ключевым вопросом на недавних выборах в Молдове, а в Украине этот вопрос остро стоял еще в 2013 году во время Евромайдана.