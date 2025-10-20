EN
Описан образ жизни среднестатистического россиянина

2 минуты чтения 13:45

«Портрет» среднестатического россиянина ко Всемирному дню статистики публикует РБК, ссылаясь на данные Росстата.

Так, по состоянию на конец 2024 года, доля мужчин в населении России составляла 46%, а женщин — 54%. В количественном выражении женщин на 10 с лишним миллионов больше. При этом среднестатистическому россиянину 41 год. Мужчинам в среднем 38 лет, а женщинам — 43 года.

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал12 минут чтения

В среднем российский мужчина ростом 166,9 сантиметра и весом 74,1 килограмма, тогда как рост среднестатической россиянки составляет 159,5 сантиметра, а вес — 67 килограммов. Официально в стране состоят в браке 63% мужчин и 54% женщин.

Среднестатистический работающий россиянин — это женщина с высшим образованием, занятая в сфере оптовой и розничной торговли с зарплатой 84 199 рублей в месяц.

В городах живет 75% российского населения, а оставшиеся 25% — в селах. Самым густонаселенным, по состоянию на 1 января 2025 года, оказался Центральный федеральный округ России, на который приходится 28% населения страны.

Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
Общество9 минут чтения

Самыми распространенным видом квартир в России являются двухкомнатные, в таких живет 42% от всех проживающих в квартирах россиян. При этом, по итогам 2024 года, 49,3% российских семей владеют легковыми автомобилями.

Подавляющее большинство россиян (77,9%) проводят свой досуг за просмотром фильмов и телепередач. 70,6% посвящают свое свободное время общению с друзьями, 50,2% отдыхают за компьютером или телефоном и лишь 34% читают книги или газеты. Имеют хобби, которому посвящают свой досуг, 25,5% россиян.

Интернетом в России пользуются 88,9% населения, при этом 76,4% мужчин и 74,7% женщин делают это ежедневно.

