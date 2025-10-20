EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Невзоров сравнил российскую интеллигенцию с «умными унитазами»

2 минуты чтения 21:03

Журналист Александр Невзоров сравнил российскую интеллигенцию с «умными унитазами». Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.

«Русские интеллигенты — они же действительно всерьез считают себя умными. Притом что сейчас понятно, что термин «умный» стал весьма и весьма двусмысленным. Известно, что существуют, например, умные унитазы. Да. Помимо умных домов, есть там унитазы, которые изменяют температуру сидения, толчковый смыв, автоматически открывают, закрывают крышку», — сказал он.

По его мнению, российскому интеллигенту трудно сравниться с «умным унитазом», так как «конкуренция заранее проиграна». «Они далеко не так умны, как умны умные унитазы», — утверждает Невзоров.

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал12 минут чтения

Покинувший Россию и ныне живущий в Италии Александр Невзоров известен одиозными высказываниями в адрес российских политиков и российских оппозиционеров. В эфирах своего ютуб-канала он прогнозирует распад России, а русских людей называет «тупыми, мстительными и злобными», «с вечной потребностью грабить, оккупировать, убивать».

В августе Невзоров дал интервью журналисту Юрию Дудю, в котором вновь резко высказался о россиянах. Он заявил, что считает русских подобием секты, которая связана общими представлениями и «так называемой общей культурой». Выражение «так называемой» он использовал, поскольку уверен, что настоящей русской культуры как таковой не существует.

В ходе интервью Невзоров также сравнил россиян с вестиментиферами — это морские глубоководные черви, которые обитают во­круг гидротермаль­ных ис­точ­ни­ков и используют для питания се­ро­во­до­ро­д.

Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
Общество9 минут чтения

«Если мы видим существо, которое может комфортно себя чувствовать на глубине семи километров и питаться сложным набором ядовитых газов, мы понимаем: а что, собственно говоря, дальше ковыряться, это вестиментиферы. Люди, для которых эта среда [Россия] более предпочтительна. Мы с уверенностью можем говорить, да, это вестиментиферы», — сказал он.

Он также признал себя «русофобом», назвав это «светлым и нормальным» качеством, которое подобно арахнофобии (боязни пауков) и другим фобиям.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Мир
Тейлор Свифт возненавидели за «жадность» и «скандальность»
Она заработала миллиард долларов и продолжает гнуть свою линию. Как ей это удается?
00:01 21 октября
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Моя мама ушла из дома и пропала
Общество
Моя мама ушла из дома и пропала
У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли
00:01 18 октября
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Криминал
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
00:01 17 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке