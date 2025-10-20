Журналист Александр Невзоров сравнил российскую интеллигенцию с «умными унитазами». Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.

«Русские интеллигенты — они же действительно всерьез считают себя умными. Притом что сейчас понятно, что термин «умный» стал весьма и весьма двусмысленным. Известно, что существуют, например, умные унитазы. Да. Помимо умных домов, есть там унитазы, которые изменяют температуру сидения, толчковый смыв, автоматически открывают, закрывают крышку», — сказал он.

По его мнению, российскому интеллигенту трудно сравниться с «умным унитазом», так как «конкуренция заранее проиграна». «Они далеко не так умны, как умны умные унитазы», — утверждает Невзоров.

Покинувший Россию и ныне живущий в Италии Александр Невзоров известен одиозными высказываниями в адрес российских политиков и российских оппозиционеров. В эфирах своего ютуб-канала он прогнозирует распад России, а русских людей называет «тупыми, мстительными и злобными», «с вечной потребностью грабить, оккупировать, убивать».

В августе Невзоров дал интервью журналисту Юрию Дудю, в котором вновь резко высказался о россиянах. Он заявил, что считает русских подобием секты, которая связана общими представлениями и «так называемой общей культурой». Выражение «так называемой» он использовал, поскольку уверен, что настоящей русской культуры как таковой не существует.

В ходе интервью Невзоров также сравнил россиян с вестиментиферами — это морские глубоководные черви, которые обитают во­круг гидротермаль­ных ис­точ­ни­ков и используют для питания се­ро­во­до­ро­д.

«Если мы видим существо, которое может комфортно себя чувствовать на глубине семи километров и питаться сложным набором ядовитых газов, мы понимаем: а что, собственно говоря, дальше ковыряться, это вестиментиферы. Люди, для которых эта среда [Россия] более предпочтительна. Мы с уверенностью можем говорить, да, это вестиментиферы», — сказал он.

Он также признал себя «русофобом», назвав это «светлым и нормальным» качеством, которое подобно арахнофобии (боязни пауков) и другим фобиям.