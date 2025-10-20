Мать российского солдата смогла вернуть сына с фронта в Украине

Жительница Амурской области, двое сыновей которой воевали в Украине, после гибели одного из них смогла добиться возвращения другого из зоны боевых действий. Сообщение об этом опубликовано на странице региональной уполномоченной по правам человека Натальи Кравчук в социальной сети «ВКонтакте».
В нем говорится, что женщина, чье имя не называется, начала добиваться возвращения второго сына с фронта после того, как получила сообщение о гибели первого. Сначала мать военнослужащего направила несколько соответствующих обращений в адрес командования части, где служил ее сын, но каждый раз получала отказы.
Тогда она решила обратиться за помощью к депутатам Госдумы. Последние допустили возможность демобилизации выжившего сына женщины в будущем, но не предприняли никаких конкретных действий.
Тем не менее мать солдата продолжила попытки вернуть его домой живым и обратилась в аппарат регионального омбудсмена. После этого Кравчук, как сообщили в ее пресс-службе, «незамедлительно» отреагировала, направив соответствующие запросы в органы Минобороны.
В результате, как сообщается, сын женщины «менее чем через месяц» был отправлен с передовой в Украине в войсковую часть Амурской области, где он продолжает службу по сей день.
Как отмечает РБК, ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что только с начала года Минобороны утвердило более 70 разрешений на демобилизацию военнослужащих, воюющих в Украине. При этом она уточняла, что основанием для соответствующих обращений могут быть «особые семейные обстоятельства».
Владимир Путин объявил в России мобилизацию осенью 2022 года. Позже власти заявляли о ее окончании, однако соответствующего указа Путин так и не подписал. В то же время, согласно действующему законодательству, мобилизованные военнослужащие не могут уволиться со службы, пока мобилизация не будет формально объявлена законченной.