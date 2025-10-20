СМИ: ФСБ получит новые полномочия в области шпионажа

ФСБ подготовила проект указа президента, который даст ей право регистрировать и учитывать все устройства и программы, способные к негласному сбору информации. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на портал проектов нормативных актов. Сейчас учет подобного оборудования распределен между несколькими ведомствами.

Под действие документа могут попасть устройства и программы, предназначенные для прослушки, наблюдения и анализа данных. По словам экспертов, это могут быть скрытые микрофоны, мини-камеры, дроны, GPS-трекеры, системы для перехвата информации с компьютеров и сетей, а также программное обеспечение для удаленного доступа и анализа переписки. Формулировки проекта достаточно широкие, поэтому в этот перечень теоретически могут попасть даже мощные маршрутизаторы, некоторые модели смартфонов и программы для сетевого мониторинга, отмечают специалисты.

Глава департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров в интервью изданию предположил, что официально заявленной целью проекта станет усиление контроля над оборотом средств, которые могут использоваться для шпионажа и незаконного сбора данных. А ключевым критерием станет именно назначение устройства, а не способ хранения информации.

При этом, как отмечают специалисты, границы регулирования остаются не до конца понятными. Сейчас в России существует лицензирование деятельности, связанной с оборотом таких устройств, и уголовная ответственность за их использование без разрешения. Однако не всегда ясно, что именно подпадает под эти нормы. По данным собеседников «Ведомостей», под определение «спецсредств» иногда могут попасть и легальные программы информационной безопасности. Например решения класса DLP, которые применяются для защиты корпоративных данных.

Юристы указывают, что у частных лиц и компаний и сейчас минимальные возможности использовать подобное оборудование без риска уголовного преследования. По статье 138.1 Уголовного кодекса незаконный оборот специальных средств для негласного получения информации уже считается преступлением, за которое грозит до четырех лет лишения свободы. Новый порядок, по мнению экспертов, расширит перечень оборудования, которое будет под особым контролем ФСБ.