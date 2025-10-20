EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: ФСБ получит новые полномочия в области шпионажа

2 минуты чтения 14:29

ФСБ подготовила проект указа президента, который даст ей право регистрировать и учитывать все устройства и программы, способные к негласному сбору информации. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на портал проектов нормативных актов. Сейчас учет подобного оборудования распределен между несколькими ведомствами.

Под действие документа могут попасть устройства и программы, предназначенные для прослушки, наблюдения и анализа данных. По словам экспертов, это могут быть скрытые микрофоны, мини-камеры, дроны, GPS-трекеры, системы для перехвата информации с компьютеров и сетей, а также программное обеспечение для удаленного доступа и анализа переписки. Формулировки проекта достаточно широкие, поэтому в этот перечень теоретически могут попасть даже мощные маршрутизаторы, некоторые модели смартфонов и программы для сетевого мониторинга, отмечают специалисты.

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал12 минут чтения

Глава департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров в интервью изданию предположил, что официально заявленной целью проекта станет усиление контроля над оборотом средств, которые могут использоваться для шпионажа и незаконного сбора данных. А ключевым критерием станет именно назначение устройства, а не способ хранения информации.

При этом, как отмечают специалисты, границы регулирования остаются не до конца понятными. Сейчас в России существует лицензирование деятельности, связанной с оборотом таких устройств, и уголовная ответственность за их использование без разрешения. Однако не всегда ясно, что именно подпадает под эти нормы. По данным собеседников «Ведомостей», под определение «спецсредств» иногда могут попасть и легальные программы информационной безопасности. Например решения класса DLP, которые применяются для защиты корпоративных данных.

Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
Общество9 минут чтения

Юристы указывают, что у частных лиц и компаний и сейчас минимальные возможности использовать подобное оборудование без риска уголовного преследования. По статье 138.1 Уголовного кодекса незаконный оборот специальных средств для негласного получения информации уже считается преступлением, за которое грозит до четырех лет лишения свободы. Новый порядок, по мнению экспертов, расширит перечень оборудования, которое будет под особым контролем ФСБ.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Общество
Мы взяли ипотеку в Нидерландах и очень довольны
Теперь мы будем платить 3000 евро в месяц в течение 30 лет. Но мы обожаем Амстердам и в восторге от нашей квартиры
00:01
30 лет лжи
Криминал
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
17:00 19 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Моя мама ушла из дома и пропала
Общество
Моя мама ушла из дома и пропала
У нее помешался рассудок: она считала, что отец хочет ее убить. Мы искали ее три года, но так и не нашли
00:01 18 октября
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Криминал
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
00:01 17 октября
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Общество
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
00:01 16 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве