Названы помогающие дать отпор начальству слова

2 минуты чтения 16:12 | Обновлено: 17:03
Эксперты объяснили, как простая языковая привычка может помочь увереннее отстаивать границы на работе и снизить риск профессионального выгорания. Материал с рекомендациями карьерных специалистов публикует Би-би-си.

Так, карьерный коуч Хелен Таппер, соосновательница проекта Squiggly Careers, убеждена, что начальству нельзя отвечать через формулировку «я не могу». Она делает отказ мягким и оставляет пространство для давления. Вместо этого Таппер советует говорить «я так не делаю». Например, можно сказать: «Я не хожу на встречи после пяти вечера, потому что в это время забираю детей». Такая фраза звучит увереннее и воспринимается как установившееся правило, а не как предмет для спора.

Доказана эффективность дополнительного выходного
Доказана эффективность дополнительного выходного
Четырехдневка не уступает классическому графику и помогает людям чувствовать себя лучше
Экономика7 минут чтения

Доктор Клэр Эшли, автор книги The Burnout Doctor, отмечает, что выгорание чаще затрагивает женщин, чем мужчин. Особенно тех, кто совмещает карьеру и заботу о семье. По ее словам, важнее всего соблюдать режим и четко отделять рабочее время от личного. Если каждый день завершать работу в одно и то же время, мозг успевает «закрыть цикл стресса» и переключиться на отдых.

Эшли также советует соотносить цели с собственными возможностями. Иногда, говорит она, стоит признать, что текущие ментальные и эмоциональные ресурсы не позволяют достичь всего задуманного, и это не делает человека менее успешным. Она считает полезным периодически пересматривать цели и корректировать их под обстоятельства, чтобы избежать ощущения провала.

Психиатр британской Национальной службы здравоохранения Ричард Даггинс призывает работников открыто говорить с начальством, даже если они занимают младшие должности. Он отмечает, что большинство руководителей готовы пойти навстречу, если понимают, что снижение нагрузки или изменение графика поможет избежать выгорания.

30 лет лжи
30 лет лжи
Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях
Криминал12 минут чтения

Эксперты также напоминают, что важным элементом профилактики стресса остается признание собственных достижений. Так, Хелен Таппер рекомендует иногда останавливаться, чтобы зафиксировать успехи, вместо того чтобы сразу переходить к следующей цели. По ее словам, это помогает укрепить уверенность и снизить тревожность.

Кроме того, специалисты рекомендуют не сравнивать себя с коллегами. Потому что постоянные сравнения усиливают чувство давления и создают иллюзию, что человек делает недостаточно, даже если его результаты высоки.

Фото:PxHere

