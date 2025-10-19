Бывший офицер ФСБ рассказал о слежке за россиянами

Бывший сотрудник службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (Второй служба ФСБ), 44-летний подполковник Александр Федотов рассказал в интервью изданию The Insider о том, как его ведомство следит за оппозиционными политиками, активистами и их сторонниками, устраивает политические убийства и участвует в агрессии против Украины. Федотов сообщил, что уволился из ФСБ в 2015 году, а в 2021 году покинул Россию.

Также Федотов сумел опознать сослуживцев, которые участвовали в отравлениях Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы, Дмитрия Быкова и других оппозиционеров. Он утверждает, что многие из них получили повышения. По его словам, Владимир Путин при обсуждении политических убийств всегда либо сам отдает приказы, либо дает согласие в случае «инициативы снизу».

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось» Криминал 5 минут чтения

«Решения об отравлении согласуются на сто процентов с Путиным, потому что это неизбежно получает международный резонанс, и без его санкции подобные шаги не предпринимаются. Есть два возможных вектора. Первый — решение принимает лично Путин и спускает его вниз. Второй — инициатива снизу, но в виде рекомендации: если не сделать это сейчас, в будущем возможен рост протестного движения или политические проблемы на международной арене», — рассказал Федотов.

После протестов на Болотной площади 2011-2012 годов число отделов в Службе увеличилось с 6 до 13, а их задачи стали более узкими, сказал Федотов. Он говорит, что слежка ведется «за всеми без исключения, кто имеет отношение к оппозиционной деятельности».

С 2020 года в Москве начали тестировать систему распознавания лиц, в том числе ее используют и на массовых акциях, рассказал Федотов. «Помимо видеосъемки, на мероприятиях фиксировались номера мобильных телефонов — это существенно упростило установление личности», — сказал он.

По словам Федотова, основное внимание сотрудники ФСБ уделяют активистам — тем, кто произносит речи, выкрикивает лозунги и собирает вокруг себя людей. «По моей информации, на таких людей собирались досье. Их было очень много, точного числа я не скажу», — сообщил силовик.

«Абсолютно все были засвечены: все лица установлены, на каждом митинге велась оперативная съемка. Потом эти записи анализировались, выделялись активисты. Дальше всё работало по отлаженной схеме. Перед следующими акциями сотрудники ЦПЭ объезжали этих людей, проводили профилактические беседы, вручали предостережения. В итоге пострадавших в реальности и вставших на учет оказалось куда больше, чем принято думать», — рассказал Федотов.

Федотов добавил, что следили «даже за [Ксенией] Собчак», и он сам «принимал по ней сообщения». Он отметил, что при этом не считает ее оппозиционером.

Также в базу оппозиционеров «без исключений» попадают те, кто пишет письма политическим заключенным, утверждает подполковник ФСБ. Он связывает это с тем, что осужденные по «террористическим» и «экстремистским» статьям находятся под наблюдением в колониях.

30 лет лжи Мужчина выкрал дочь и попытался скрыться. Расследуя его дело, полиция узнала и о других преступлениях Криминал 12 минут чтения

Против активистов сотрудники ФСБ могут устраивать провокации и фабриковать нарушения, чтобы они не смогли попасть на митинг, сообщил Федотов. Он привел в пример историю бывшей главы «Альянса врачей» и врача Алексея Навального Анастасии Васильевой, которая должна была в определенные часы находиться дома из-за ограничения свободы. Однажды сотрудники ФСБ подстроили несколько долгих «проверок» ДПС на дороге, чтобы она вернулась домой с опозданием и формально нарушила режим.

Федотов подробно рассказал и о том, как его сослуживцы участвовали в аннексии Крыма и начале боевых действий на Донбассе. Он утверждает, что жителям полуострова угрожали постановкой на «особый учет» в случае отказа от участия в «референдуме» о присоединении к России.