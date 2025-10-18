Россияне стали бронировать больше поездок в Европу

Объем бронирования отелей и апартаментов в европейских странах на новогодние праздники вырос среди россиян на 41% относительно прошлого года, сообщил «Коммерсанту» сервис бронирования отелей «Островок».

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что спрос на зимние поездки в Европу растет быстрее, чем интерес к зарубежным поездкам в целом. По его данным, в январе-августе общее количество выездов выросло на 21% по сравнению с тем же периодом 2024 года, а в Европу — на 30%.

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить? Общество 6 минут чтения

Сервис бронирования билетов и отелей «Туту» сообщил, что спрос на поездки в Европу на Новый год вырос на 16% год к году. В «Островке» доля бронирований европейских гостиниц выросла с 8% до 9% от общего объема зарубежных продаж.

Издание Euractiv на прошлой неделе сообщило, что Евросоюз готовится ужесточить правила выдачи виз для граждан «не желающих сотрудничать» стран. Согласно плану чиновников, новая визовая политика облегчит въезд в Европу талантливых специалистов и затруднит его для граждан «недружественных» стран.Также власти ЕС собираются пересматривать безвизовые соглашения каждые три года.

Мы три года нелегально жили в Испании Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру Общество 10 минут чтения

Европейская комиссия планировала в середине сентября представить 19-й пакет санкций за российское вторжение в Украину, однако отложила презентацию на неопределенный срок. Летом СМИ сообщали, что в рамках этого пакета ЕС ужесточит правила выдачи виз россиянам из-за резкого роста числа российских туристов. Власти Евросоюза позднее отметили, что ввести полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам невозможно — такие решения могут принимать только отдельные страны блока.