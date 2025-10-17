Российских политиков-разжигателей войны позвали в Европу говорить о правах человека

Депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации, поддерживающие российское полномасштабное вторжение в Украину, приглашены для участия во встречах Ассамблеи Межпарламентского союза, обратил внимание политик Иван Жданов.

Заседания в рамках Ассамблеи пройдут с 19 по 23 октября в швейцарской Женеве. Их темой станут гуманитарные нормы и права человека.

Возглавлять российскую делегацию будет заместитель председателя Совфеда, сенатор от Марий Эл Константин Косачев, он находится в санкционных списках Швейцарии, ему запрещен въезд в страну, однако ранее власти этого государства уже временно снимали такой запрет.

Косачев называл Украину «националистическим болотом без шансов на сколь-либо приличное национальное выживание» и заявлял, что государственность Украины построена на «идеологии национализма, но фактически — нацизма».

Также в делегацию входит депутат Госдумы и заместитель ее председателя Петр Толстой. Он, как ранее отмечала «Новая Газета», известен высказываниями про страны Балтии и Финляндию, которые «сами приползут» к России после осознания «ничтожности своего положения». Кадры попаданий российских снарядов по украинской гражданской инфраструктуре он называет фейками.

В списке представителей России также указаны депутаты Госдумы Алексей Чепа, Роза Чемерис и Леонид Слуцкий. Последний возглавляет политическую партию ЛДПР, называет Украину «террористическим государством» и призывает создать трибуналы для «укронацистов». Совфед будут представлять также сенаторы Александр Русаков, Юлия Лазуткина и Иван Новиков.

Ранее Толстой, Слуцкий и председатель Совфеда Валентина Матвиенко посетили Швейцарию для выступления в рамках саммита женщин-спикеров Межпарламентского союза. Российские правозащитники тогда обратили внимание, что в своей речи Матвиенко рассказывала про «приход к власти нацистов» в Украине в 2014 году и употребляла нарративы кремлевской пропаганды, оправдывающие начало войны против Украины.