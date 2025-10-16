EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Глава украинской разведки назвал настоящую цель России

2 минуты чтения 12:38 | Обновлено: 15:39

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов убежден, что война России против Украины является лишь этапом более масштабной агрессии, истинной целью которой остаются страны Европейского союза и НАТО. Заявление Буданова прозвучало на заседании Киевской ассоциации военных атташе.

Глава украинской разведки подчеркнул, что если бы Украина не выстояла в 2022 году, российские войска уже продвинулись бы дальше на запад. По его словам, весь украинский «экономический, военный и человеческий потенциал» в таком случае был бы присоединен к России.

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
Общество6 минут чтения

Буданов заявил, что Украина сейчас не просто сдерживает российскую армию на поле боя, а по сути предотвращает войну в Европе. При этом Россия использует почти весь имеющийся арсенал, кроме ядерного оружия. Целью Москвы он назвал разрушение системы мировой безопасности, распространение хаоса и недоверия между странами.

В своей речи Буданов коснулся и сроков войны. По его мнению, Россия изначально не планировала столь затяжного конфликта и не ожидала широкой международной поддержки Украины. Сейчас Москве необходима пауза, чтобы восстановить военные возможности, добавил он.

Глава ГУР отметил, что Киев мог бы давно одержать победу, если бы не помощь, которую Россия получает от своих союзников. Среди них — Северная Корея, а также некоторые другие государства, поставляющие Москве вооружения и комплектующие. По словам Буданова, в отдельных странах гражданам также разрешают вступать в ряды российских вооруженных сил. Он не уточнил, о каких странах идет речь.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Общество
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
00:01
Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01 15 октября
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01 14 октября
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке