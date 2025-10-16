Глава украинской разведки назвал настоящую цель России

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов убежден, что война России против Украины является лишь этапом более масштабной агрессии, истинной целью которой остаются страны Европейского союза и НАТО. Заявление Буданова прозвучало на заседании Киевской ассоциации военных атташе.

Глава украинской разведки подчеркнул, что если бы Украина не выстояла в 2022 году, российские войска уже продвинулись бы дальше на запад. По его словам, весь украинский «экономический, военный и человеческий потенциал» в таком случае был бы присоединен к России.

Буданов заявил, что Украина сейчас не просто сдерживает российскую армию на поле боя, а по сути предотвращает войну в Европе. При этом Россия использует почти весь имеющийся арсенал, кроме ядерного оружия. Целью Москвы он назвал разрушение системы мировой безопасности, распространение хаоса и недоверия между странами.

В своей речи Буданов коснулся и сроков войны. По его мнению, Россия изначально не планировала столь затяжного конфликта и не ожидала широкой международной поддержки Украины. Сейчас Москве необходима пауза, чтобы восстановить военные возможности, добавил он.

Глава ГУР отметил, что Киев мог бы давно одержать победу, если бы не помощь, которую Россия получает от своих союзников. Среди них — Северная Корея, а также некоторые другие государства, поставляющие Москве вооружения и комплектующие. По словам Буданова, в отдельных странах гражданам также разрешают вступать в ряды российских вооруженных сил. Он не уточнил, о каких странах идет речь.