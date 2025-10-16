Эксперты предсказали российской экономике 10 лет застоя

Российские экономисты и основатели Европейского центра анализа и стратегии (CASE) Сергей Алексашенко, Владислав Иноземцев и Дмитрий Некрасов выпустили доклад, в котором предсказали российской экономике период застоя на протяжении ближайших 10 лет.

В своем прошлогоднем докладе эксперты рассказали, что у России нет серьезных экономических препятствий для продолжения войны в Украине, а в этот раз они расширили временные рамки анализа. По мнению экономистов, в ближайшее десятилетия российскую экономику ждет стагнация.

«Однако увидеть признаки грядущей экономической катастрофы сложно даже на таком временном горизонте. Гораздо более вероятным нам кажется наступление “нового застоя” с долгосрочными темпам роста ВВП и реальных доходов населения около ноля при увеличении технологического отставания от мировых лидеров и сохранении приоритета задач геополитического противостояния над задачами экономического развития», — говорится в докладе.

Его авторы ссылаются на период 2014–2019 годов, за которые российская экономика выросла на 3,8%, а доходы россиян напротив упали почти на 10%. «Возвращение на данную траекторию представляется наиболее вероятным сценарием послевоенного будущего российской экономики», — пишут экономисты.

Их прогноз основан на том, что война в Украине продолжится еще какое-то время с той же степенью интенсивности, с которой она идет сейчас, но завершится в ближайшие 10 лет, а Владимир Путин останется у власти до 2036 года.

Так, завершение войны приведет к росту свободной рабочей силы в стране, которая перейдет из военного сектора в гражданский. При этом эксперты считают, что российская экономика до конца так и не перестроилась на военный лад и в ней сохранились рыночные основы, в отличие, например, от экономики США времен Второй мировой войны. Из-за этого, как пишут авторы доклада, после окончания войны в Украине российская экономика получит лишь небольшой импульс к восстановлению.