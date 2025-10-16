EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Эксперты предсказали российской экономике 10 лет застоя

2 минуты чтения 15:02 | Обновлено: 18:07

Российские экономисты и основатели Европейского центра анализа и стратегии (CASE) Сергей Алексашенко, Владислав Иноземцев и Дмитрий Некрасов выпустили доклад, в котором предсказали российской экономике период застоя на протяжении ближайших 10 лет.

В своем прошлогоднем докладе эксперты рассказали, что у России нет серьезных экономических препятствий для продолжения войны в Украине, а в этот раз они расширили временные рамки анализа. По мнению экономистов, в ближайшее десятилетия российскую экономику ждет стагнация.

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
Общество6 минут чтения

«Однако увидеть признаки грядущей экономической катастрофы сложно даже на таком временном горизонте. Гораздо более вероятным нам кажется наступление “нового застоя” с долгосрочными темпам роста ВВП и реальных доходов населения около ноля при увеличении технологического отставания от мировых лидеров и сохранении приоритета задач геополитического противостояния над задачами экономического развития», — говорится в докладе.

Его авторы ссылаются на период 2014–2019 годов, за которые российская экономика выросла на 3,8%, а доходы россиян напротив упали почти на 10%. «Возвращение на данную траекторию представляется наиболее вероятным сценарием послевоенного будущего российской экономики», — пишут экономисты.

Маньячка в искусственной шубе
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
Криминал19 минут чтения

Их прогноз основан на том, что война в Украине продолжится еще какое-то время с той же степенью интенсивности, с которой она идет сейчас, но завершится в ближайшие 10 лет, а Владимир Путин останется у власти до 2036 года.

Так, завершение войны приведет к росту свободной рабочей силы в стране, которая перейдет из военного сектора в гражданский. При этом эксперты считают, что российская экономика до конца так и не перестроилась на военный лад и в ней сохранились рыночные основы, в отличие, например, от экономики США времен Второй мировой войны. Из-за этого, как пишут авторы доклада, после окончания войны в Украине российская экономика получит лишь небольшой импульс к восстановлению.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Общество
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
00:01
Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01 15 октября
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01 14 октября
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке