СМИ рассказали о расцвете бывшей республики СССР на фоне изоляции России

Страна, которая входила в состав СССР и долгое время пребывала в тени России, теперь стремительно развивает свою экономику. Речь идет о республике Узбекистан, привлекающей миллиарды долларов инвестиций на фоне изоляции России после полномасштабного вторжения в Украину. Об этом пишет Bloomberg.

«Узбекистан стал счастливым местом. В мире не так много мест, где могут предложить такие огромные возможности», — рассказывает 57-летний бизнесмен Зафар Хашимов, который основал крупнейшую в Узбекистане торговую сеть Korzinka.

Издание пишет, что не так давно Узбекистан был «замкнутой мусульманской страной» с отстающим в развитии финансовым рынком. Все постепенно начало меняться после смены власти в стране. В 2016 году, после смерти первого президента и союзника Путина Ислама Каримова, к власти пришел Шавкат Мирзиёев. Bloomberg напомнил, что именно он «открыл страну миру», урегулировал территориальные споры с соседними странами, но, при этом, сохранил тесные связи с Россией.

Я переехала в Аргентину и получила гражданство Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится Общество 12 минут чтения

В 2019 году правительство впервые вышло на рынок еврооблигаций. «В 2019 году инвесторы буквально спрашивали нас, где находится Узбекистан на карте. Сегодня многие приезжают в Ташкент с другим вопросом: «когда будет следующий выпуск облигаций?»» — сказал советник министра экономики и финансов Джасур Каршибаев.

По данным издания, с 2020 года экономика Узбекистана удвоилась и превысила 100 миллиардов долларов. Это стало возможным благодаря почти рекордным ценам на золото. Страна, как отмечается, занимает 10-е место в мире по его добыче.

Сообщается, что узбекский президент ставит цель удвоить ВВП к 2030 году.

Величайшая музыкальная загадка интернета Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году Мир 13 минут чтения

Стремительный рост инвестиций в страну стал наблюдаться после полномасштабного вторжения России в Украину. Запад ввел масштабные санкции и Россия перестала быть ключевым игроком на мировом рынке, рассказывают эксперты.

«Узбекистан теперь рассматривается как новый источник выпуска облигаций в регионе. Это позитивное событие, поскольку из-за санкций против России с рынка выбыл ранее значимый его сегмент», — рассказал один из руководителей отдела корпоративных облигаций развивающихся рынков в Ninety OneАлан Сио.

По данным Агентства по привлечению инвестиций, приток прямых иностранных инвестиций должен вырасти с 11,9 миллиарда долларов в 2024 году до 42 миллиардов долларов в 2025 году. Среди широкого круга инвесторов, которых называют эксперты, числятся компании из стран Персидского залива, имеющих культурные и религиозные связи с Узбекистаном, а также Китай, который рассматривает регион как возможность «заполнить вакуум, оставленный Россией».