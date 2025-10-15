EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

СМИ рассказали о расцвете бывшей республики СССР на фоне изоляции России

2 минуты чтения 19:56 | Обновлено: 20:02

Страна, которая входила в состав СССР и долгое время пребывала в тени России, теперь стремительно развивает свою экономику. Речь идет о республике Узбекистан, привлекающей миллиарды долларов инвестиций на фоне изоляции России после полномасштабного вторжения в Украину. Об этом пишет Bloomberg.

«Узбекистан стал счастливым местом. В мире не так много мест, где могут предложить такие огромные возможности», — рассказывает 57-летний бизнесмен Зафар Хашимов, который основал крупнейшую в Узбекистане торговую сеть Korzinka.

Издание пишет, что не так давно Узбекистан был «замкнутой мусульманской страной» с отстающим в развитии финансовым рынком. Все постепенно начало меняться после смены власти в стране. В 2016 году, после смерти первого президента и союзника Путина Ислама Каримова, к власти пришел Шавкат Мирзиёев. Bloomberg напомнил, что именно он «открыл страну миру», урегулировал территориальные споры с соседними странами, но, при этом, сохранил тесные связи с Россией.

Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
Общество12 минут чтения

В 2019 году правительство впервые вышло на рынок еврооблигаций. «В 2019 году инвесторы буквально спрашивали нас, где находится Узбекистан на карте. Сегодня многие приезжают в Ташкент с другим вопросом: «когда будет следующий выпуск облигаций?»» — сказал советник министра экономики и финансов Джасур Каршибаев.

По данным издания, с 2020 года экономика Узбекистана удвоилась и превысила 100 миллиардов долларов. Это стало возможным благодаря почти рекордным ценам на золото. Страна, как отмечается, занимает 10-е место в мире по его добыче. 

Сообщается, что узбекский президент ставит цель удвоить ВВП к 2030 году.

Величайшая музыкальная загадка интернета
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
Мир13 минут чтения

Стремительный рост инвестиций в страну стал наблюдаться после полномасштабного вторжения России в Украину. Запад ввел масштабные санкции и Россия перестала быть ключевым игроком на мировом рынке, рассказывают эксперты.

«Узбекистан теперь рассматривается как новый источник выпуска облигаций в регионе. Это позитивное событие, поскольку из-за санкций против России с рынка выбыл ранее значимый его сегмент», — рассказал один из руководителей отдела корпоративных облигаций развивающихся рынков в Ninety OneАлан Сио.

По данным Агентства по привлечению инвестиций, приток прямых иностранных инвестиций должен вырасти с 11,9 миллиарда долларов в 2024 году до 42 миллиардов долларов в 2025 году. Среди широкого круга инвесторов, которых называют эксперты, числятся компании из стран Персидского залива, имеющих культурные и религиозные связи с Узбекистаном, а также Китай, который рассматривает регион как возможность «заполнить вакуум, оставленный Россией».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01 14 октября
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября
Смерть «русской Рапунцель»
Общество
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
00:01 11 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой