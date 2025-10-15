Подсчитаны экономические последствия служебных романов

Коллектив ученых из Канады, Финляндии и США провел исследование, в рамках которого подсчитал экономические последствия романов на работе. Его результаты опубликованы американским Национальным бюро экономических исследований.

Исследователи анализировали экономическую сторону отношений между подчиненными и начальниками, карьерные последствия такой связи, а также ее влияние на весь рабочий коллектив. Они пришли к выводу, что служебный роман может оказывать положительное влияние на карьеру сотрудника в начале отношений, но негативно влиять на работу компании.

Вступление в романтические отношения с коллегой-начальником увеличивает доходы подчиненного в среднем на 6%, однако расставание снижает их на 18%. Одновременно на 13% повышалась вероятность потерять рабочее место. Увольнение и последующий переход на новое рабочее место в последствии становились причиной длительных финансовых потерь.

Научно-популярное издание Nakes Science отмечает, что участники контрольной группы, имеющие отношения с руководителями из других компаний, не теряли доходы — у них лишь замедлялся их рост. Также результаты отличались для мужчин, вступавших в отношения с женщинами-руководителями — они получали еще больше выгод для своей карьеры и доходов и меньше теряли при окончании отношений.

Наличие служебного романа между руководителем и подчиненным оказывало значимое влияние на весь коллектив. В компаниях, где существовали такие отношения, на 6% падали показатели удержания персонала. Этот эффект был особенно заметным в коллективах, где вступивший в служебный роман подчиненный получал больший прирост дохода по сравнению с другими.

Исследование проводилось с использованием большого массива данных по сожительствующим парам из Финляндии. Анализируя причину роста зарплаты, ученые пришли к выводу, что это происходило из-за непотизма — прямой протекции подчиненного со стороны начальника. Доказательством этого стал факт того, что у сменивших работу подчиненных прибавка к зарплате оказалась меньше на 50%. При этом при уходе начальника зарплата состоявшего в отношениях с ним подчиненного существенно не увеличивалась.