Общество

Иван Дорн ответил на вопрос о любви «отливать против ветра»

2 минуты чтения 15:45

В интервью Юрию Дудю музыкант Иван Дорн рассказал, что ему нравится становиться мемом и быть непонятным, провокационным и «несовместимым с людьми». По его словам, это он считает своей миссией.

«Я в целом, когда выхожу на сцену и вижу, что я здесь кому-то не нравлюсь, меня это так заводит… Я становлюсь просто зверь. Я начинаю работать на тех, кто на меня не пришел. То есть они здесь, но они пришли не потому, что хотят меня увидеть, а потому что их позвала подруга, чтобы ей не было скучно», — рассказал Дорн.

Маньячка в искусственной шубе
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
Криминал19 минут чтения

Он отметил, что самое интересное для него — это «поиск ключа» к зрителю, которого ему необходимо расположить к себе. На вопрос Дудя, почему музыканту так нравится «чесать против шерсти, отливать против ветра», Дорн ответил, что он не знает, откуда у него такое желание.

«Мне кажется, что в этом заключается все мое ощущение жизни, то есть для меня это динамика. Мне важна динамика, мне спокойствие не дает покоя. Как только моя жопа сидит в комфортном месте, я сразу такой: где бы что-то сговнить”», — предположил в ответ музыкант.

Бог по имени Кузя
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
Общество26 минут чтения

В качестве примера «благополучной жизни», которая казалась Дорну некомфортной, он привел доковидные и ковидные времена, а в качестве примера своих действий, которые должны были вывести музыканта из этого состояния, он назвал свое прошлое интервью Дудю. В нем, по мнению Дорна, он наговорил много провокационных вещей, после которых у него начались проблемы в Украине. Музыкант добавил, что разговор с Дудем в 2017 году стал переломной точкой, после которой он из «героя для своей страны» превратился в антигероя. При этом певец отметил, что эти изменения ему было «прикольно проживать».

Кроме того, Дорн вспомнил, что его мать в детстве упрекала его в том, что он «ничего не делал», и предположил, что это могло лечь в основу его нынешнего желания искать «дискомфорт». В то же время он рассказал, что это желание уменьшилось у него с началом полномасштабной войны, когда «дискомфорт можно себе не искать, [поскольку] он уже повсюду».

