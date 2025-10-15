СМИ раскрыли изначальный цвет Йоды из «Звездных войн»

Магистр Йода из популярной франшизы «Звездные войны», имеющий зеленую кожу в фильмах и сериалах, изначально выглядел иначе, пишет The Guardian.

По оригинальной задумке сценаристов Йода был «синеватым», цвет его кожи был близок к фиолетовому. Окончательно привычный вид персонаж обрел лишь на поздней стадии проработки героев фильма «Империя наносит ответный удар», который вышел в 1980 году.

Ранее в том же году вышла иллюстрированная цветная версия фильма в виде комикса и книга-новеллизация, Йода в них изображен в качестве одетого в розовые одеяния персонажа с синим оттеком кожи. При этом практически все остальные элементы оригинального сценария остались неизменными в финальной версии, отмечают журналисты.

На ранних концепт-артах Йода уже появлялся бесцветным, светло-голубым и розовым, однако это первый случай, когда цвет этого персонажа подтверждается сразу несколькими печатными источниками, вышедшими незадолго до фильма. Одна из версий новеллизации, где цвет Йоды описывается как синий, вышла спустя два месяца после премьеры пятого эпизода «Звездных войн».

Журналисты отмечают, что у изначальной версии Йоды отличаются и другие физические параметры — он был заметно ниже ростом, имел длинные белые волосы и растительность на лице, а также имел сходство с эльфом.

The Guardian отмечает, что зеленый цвет, вероятно, был выбран из-за представлений о внешнем виде инопланетян в массовом сознании. При этом, по словам источников, внешний вид Йоды оставался предметом дискуссии среди продюсеров на протяжении пяти месяцев. Из-за этого у команды фильма осталось лишь семь недель для того, чтобы воплотить в жизнь согласованную идею.