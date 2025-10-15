EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Белый дом пожаловался на «недостаток ума» у России для прекращения войны

2 минуты чтения 18:49

В Белом доме считают, что Владимир Путин неоднократно отвергал «щедрые» предложения президента США Дональда Трампа о прекращении войны в Украине, которые были выгодны российской стороне, пишет Politico со ссылкой на анонимные источники.

«Будь они умнее, они бы быстрее заключили соглашение, чтобы положить конец войне, нанесшей значительный ущерб репутации России, прекратить убийства и вернуть страну на правильный путь», — рассказал журналистам пожелавший сохранить анонимность представитель Белого дома.

Маньячка в искусственной шубе
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
Криминал19 минут чтения

Источник отметил, что Трамп продолжает верить в возможность мира между Россией и Украиной — он надеется убедить обе стороны в необходимости прекращения боевых действий. Белый дом вдохновлен своими успехами в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС и хочет приумножить свои успехи.

Журналисты отмечают, что сделка на Ближнем Востоке могла укрепить уверенность Трампа в самом себе, но Россия все так же не реагирует на его миротворческие усилия. Президент США не может оказать прямое влияние на Путина, поскольку он не зависит от США и не сталкивается с внутриполитическим давлением.

Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
Общество12 минут чтения

Сам Трамп публично заявляет, что не понимает почему Путин не хочет заверить конфликт. Сейчас лидер США готов обсуждать поставку Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk — он считает это ответом Москве на отказ от ведения содержательных мирных переговоров, сообщает Politico.

Запланированная на 17 октября встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского является результатом усилий украинской стороны по переключению внимания Трампа с Ближнего Востока на Европу, отмечают журналисты. Успех переговоров стараются обеспечить сразу несколько переговорных групп Киева, которые проводят предварительные переговоры с американскими коллегами по серии вопросов в финансовой и энергетической сферах. Зеленский планирует воспользоваться настроением Трампа и тем, что лидер Украины назвал «мощным импульсом к миру».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01 14 октября
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября
Величайшая музыкальная загадка интернета
Мир
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
00:01 12 октября
Смерть «русской Рапунцель»
Общество
Смерть «русской Рапунцель»
Одни подозревают, что модель из рекламы Nina Ricci покончила с собой из-за тренинга личностного роста. Другие и вовсе не верят, что это был суицид
00:01 11 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой