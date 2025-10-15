СМИ: Белый дом пожаловался на «недостаток ума» у России для прекращения войны

В Белом доме считают, что Владимир Путин неоднократно отвергал «щедрые» предложения президента США Дональда Трампа о прекращении войны в Украине, которые были выгодны российской стороне, пишет Politico со ссылкой на анонимные источники.

«Будь они умнее, они бы быстрее заключили соглашение, чтобы положить конец войне, нанесшей значительный ущерб репутации России, прекратить убийства и вернуть страну на правильный путь», — рассказал журналистам пожелавший сохранить анонимность представитель Белого дома.

Маньячка в искусственной шубе Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок Криминал 19 минут чтения

Источник отметил, что Трамп продолжает верить в возможность мира между Россией и Украиной — он надеется убедить обе стороны в необходимости прекращения боевых действий. Белый дом вдохновлен своими успехами в урегулировании конфликта между Израилем и ХАМАС и хочет приумножить свои успехи.

Журналисты отмечают, что сделка на Ближнем Востоке могла укрепить уверенность Трампа в самом себе, но Россия все так же не реагирует на его миротворческие усилия. Президент США не может оказать прямое влияние на Путина, поскольку он не зависит от США и не сталкивается с внутриполитическим давлением.

Я переехала в Аргентину и получила гражданство Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится Общество 12 минут чтения

Сам Трамп публично заявляет, что не понимает почему Путин не хочет заверить конфликт. Сейчас лидер США готов обсуждать поставку Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk — он считает это ответом Москве на отказ от ведения содержательных мирных переговоров, сообщает Politico.

Запланированная на 17 октября встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского является результатом усилий украинской стороны по переключению внимания Трампа с Ближнего Востока на Европу, отмечают журналисты. Успех переговоров стараются обеспечить сразу несколько переговорных групп Киева, которые проводят предварительные переговоры с американскими коллегами по серии вопросов в финансовой и энергетической сферах. Зеленский планирует воспользоваться настроением Трампа и тем, что лидер Украины назвал «мощным импульсом к миру».