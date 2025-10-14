Телефон взорвался в кармане у подростка

В подмосковных Раменках у 13-летнего подростка в кармане брюк взорвался мобильный телефон, сообщило региональное Министерство здравоохранения.

Реанимационная бригада установила, что ребенок получил ожог второй степени обоих бедер и находился в шоковом состоянии, также у него загорелась и оплавилась верхняя одежда. Заместитель главврача Московской областной станции скорой помощи Николай Суслов сообщил, что медики ввели подростку сильнодействующие анальгетики.

«На данный момент мальчик находится в ожоговом отделении в состоянии средней тяжести. В качестве терапии применяем охлаждение, наложение асептической повязки и используем местные средства для регенерации и защиты от инфекции», — рассказал глава ожогового отделения Московского областного центра охраны материнства и детства Андрей Веселов.

Минздрав отметил, что пациенту не потребовалась операция, а после лечения у него не останется ожогов и рубцов. В ближайшее время подростка выпишут.

Ранее в МЧС объяснили, что главными причинам взрывов мобильных телефонов являются нелицензионное программное обеспечение, механические воздействия и возраст гаджета. В 2023 году замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Дмитриев сообщил, что его ведомство за девять месяцев зарегистрировало 204 пожара, связанных с возгоранием или взрывом мобильных устройств.

По данным МЧС Республики Алтай, в среднем загорается одно устройство с литий-ионным аккумулятором на десять миллионов. Такие батареи установлены практически во всех гаджетах.

Эксперты рекомендуют использовать только фирменные аккумуляторы и не экономить на их замене. Не следует оставлять телефон на солнце или класть его на батарею, особенно во время зарядки. Также нельзя заряжать телефон под подушкой и менее чем в 30 сантиметрах от головы. Если устройство перегревается, его следует немедленно отключить от розетки.