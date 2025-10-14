EN
Ученые научились выявлять стресс по температуре носа человека

2 минуты чтения 23:28 14 октября

Ученые из британского Университета Сассекса выяснили, что нос испытывающего стресс человека становится значительно холоднее — изменения хорошо заметны с помощью тепловизора. Об этом сообщают Би-би-си и The Independent.

Исследователи считают, что результаты их работы можно использовать для выявления эмоций и измерения уровня стресса в реальном времени неинвазивным и незаметным способом.

Величайшая музыкальная загадка интернета
Величайшая музыкальная загадка интернета
Больше четырех лет в сети искали авторов таинственного альбома. Оказалось, что его записали школьники в 2000 году
Мир13 минут чтения

Во время исследования участников просили надеть наушники, в которых проигрывался успокаивающий «белый шум». Затем в аудиторию входили три человека, они молча смотрели на испытуемого, пока ему давали новую задачу — за три минуты придумать пятиминутную речь о работе мечты. Все это время «комиссия» не произносила ни слова и наблюдала за человеком.

У каждого из 29 испытуемых во время подготовки к монологу снизилась температура носа, примерно на три-шесть градусов. Исследователи фиксировали изменения на камере с тепловизором. При этом после завершения эксперимента температура носа быстро возвращалась к начальным отметкам, на это требовалось несколько минут.

Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
Общество12 минут чтения

Далее участников эксперимента просили считать в обратном порядке — от них требовалось постепенно отнимать 17 от изначального числа 2023. При каждой ошибке «комиссия» останавливала участника и просила начать подсчет заново. После завершения задания участникам позволили «успокоиться» с помощью «белого шума». Лишь один из 29 испытуемых не выдержал и попросил досрочно завершить испытание, сообщают журналисты.

Ученые рассчитывают использовать метод обнаружения стресса по изменению температуры носа и для улучшения условий содержания человекообразных обезьян, живущих в заповедниках. Ранее они обнаружили, что спасенные от травмирующих обстоятельств шимпанзе успокаивались, когда им показывали видеозаписи с играющими детенышами.

Исследователи отмечают, что обезьяны не могут сказать о своих чувствах, но умеют скрывать их — понимание биологических процессов человеческого организма может помочь работать и с животными.

