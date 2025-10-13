EN
Экономика

Один из важнейших для человечества металлов оказался под угрозой

2 минуты чтения 17:46

Рост геополитической напряженности ведет к «разрушению международного порядка» и может иметь долгосрочные последствия для мировых цепочек поставок. Об этом, как сообщает Financial Times, заявил миллиардер и основатель горнодобывающей компании Ivanhoe Mines Роберт Фридланд. Он добавил, что в ближайшее несколько лет мир может столкнуться с дефицитом меди.

По его словам, обострение торговых конфликтов, включая ухудшение отношений между США и Китаем, делает закупку оборудования для горнодобывающих компаний все более сложной и дорогой, что приводит к задержкам в реализации проектов.

«Мы наблюдаем разрушение международного порядка. Эти напряжения балканизируют мировую экономику, и мы видим это на примере медной промышленности. Неважно, что именно вы заказываете — сроки поставки увеличиваются, а строительство новых шахт становится все дороже», — сказал Фридланд в интервью изданию накануне ежегодного форума представителей мировой металлургической отрасли LME Week.

По словам Фридланда, уровень мировой нестабильности сегодня «значительно выше, чем когда-либо прежде».

Человек в лифте
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
Криминал14 минут чтения

Как напоминает FT, Китай на прошлой неделе объявил о новых экспортных ограничениях на редкоземельные металлы и магниты, используемые в автомобильной и оборонной промышленностях. В ответ президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести дополнительные тарифы на китайские товары, а Пекин успел пригрозить контрмерами. Появление сообщений об этом в прессе привело к масштабному падению рынка криптовалют, который за сутки потерял более 300 миллиардов долларов капитализации.

Издание отмечает, что США уже обложили импортными пошлинами поставки широкого перечня товаров, включая медь и алюминий. Стоимость меди, которая широко используется в энергетике и высоких технологиях, резко выросла после серии перебоев в поставках.

Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
Общество12 минут чтения

В сентябре американская компания Freeport-McMoRan сообщила, что не сможет выполнить контракты после оползня на своем крупнейшем руднике Grasberg в Индонезии. В июле аналогичная авария произошла на чилийском руднике El Teniente, принадлежащем государственной компании Codelco, из-за чего часть работ была приостановлена.

В результате на прошлой неделе цена на медь приблизилась к историческому максимуму, превысив отметку в 11 тысяч долларов за тонну. Фридланд в этой связи подчеркнул, что мир находится «в преддверии масштабного дефицита меди», который может проявиться до конца десятилетия.

