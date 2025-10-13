Названо самое подорожавшее направление для отдыха россиян за границей

Абсолютным лидером по росту цен на зарубежный отдых стала Турция. За последние четыре года отдых в этой стране подорожал для россиян на 218%. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

По его данным, в августе 2025 года средняя стоимость поездки в Турцию достигла 88 тысяч рублей. Примерно 28% этой суммы приходится на транспортные расходы, а остальное — на проживание, питание и услуги на месте. За период с 2021 по 2025 год именно Турция продемонстрировала наиболее стремительный рост цен среди всех направлений, популярных у россиян. Более того, согласно информации Росстата, по скорости подорожания она опередила даже большинство категорий товаров и услуг.

Эксперты АКРА называют комплекс причин. В их числе рост стоимости авиаперелетов, повышение цен на проживание и сервисы в самой Турции, колебания валютного курса, сокращение числа доступных бюджетных направлений, а также увеличение комиссий и наценок туристических агентств.

Однако, несмотря на рост цен, Турция по-прежнему остается самым востребованным направлением у российских туристов. Так, по итогам 2024 года на нее приходилась наибольшая доля зарубежных поездок, тогда как доля европейских стран и США значительно снизилась. Второе место по числу поездок у россиян занимает Абхазия.

Рост цен затронул и внутренние туристические направления. По данным АКРА, в 2024 году цена отдыха в России выросла в среднем на 14%. Аналитики связывают это с увеличением спроса и сокращением числа недорогих предложений в популярных регионах.

По оценкам Onlinetours, за последние два года путешествия по России подорожали на 22,6%. Если летом 2023 года тур на двоих в Сочи стоил около 73 тысяч рублей, то летом 2025-го аналогичная поездка на 7–10 ночей обходится уже почти в 90 тысяч. Эксперты считают, что в следующем году цены продолжат расти.