Кэти Перри поймали целующейся с экс-премьером Канады

Американскую певицу Кэти Перри заметили целующейся с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Вероятно, снимок был сделан 11-12 октября у берегов Калифорнии, сообщает The Independent.

Журналисты отмечают, что впервые кадры с участием Перри и Трюдо опубликовал таблоид Daily Mail. Приславший фотографию источник рассказал, что заметил их на яхте певицы, когда пара решила понаблюдать за китами.

Ранее СМИ писали о возможном романе между Перри и Трюдо после того, как их заметили на совместном обеде в канадском городе Монреаль. На следующий день после него политик вместе со своей дочерью посетил концерт Перри.

It will never not be funny that Canada was led by a horny surfer dumb guy for nine years pic.twitter.com/DDcCqHSvaL — Cosmin Dzsurdzsa (@cosminDZS) October 12, 2025

The Independent сообщает, что в августе анонимный канадский источник рассказал журналу People о наличии «интереса друг к другу» у Перри и Трюдо. Однако тогда журналистам не удалось получить подтверждений о романтическом характере их отношений, поскольку, по словам источника, они оба в тот момент еще не решили, к чему может привести их общение.

«Она путешествует по миру, а он осмысливает свою жизнь теперь, когда он уже не премьер-министр Канады, но между ними есть что-то притяжение. У них много общего», — цитируют журналисты слова источника. Трюдо покинул пост премьер-министра Канады в марте 2025 года, политик занимал его более девяти лет.

Перри рассталась со своими мужем, актером Орландо Блумом, в июле 2025 года, пара рассказала об этом в совместном заявлении. При этом Перри и Блум отказались расторгать брак, чтобы продолжить воспитание общей дочери. Трюдо объявил о расставании с женой бывшей моделью и телеведущей Софи Грегуар-Трюдо в 2023 году, у них три общих ребенка.