Кэти Перри поймали целующейся с экс-премьером Канады

2 минуты чтения 18:28 | Обновлено: 18:59
Американскую певицу Кэти Перри заметили целующейся с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Вероятно, снимок был сделан 11-12 октября у берегов Калифорнии, сообщает The Independent.

Журналисты отмечают, что впервые кадры с участием Перри и Трюдо опубликовал таблоид Daily Mail. Приславший фотографию источник рассказал, что заметил их на яхте певицы, когда пара решила понаблюдать за китами.

Ранее СМИ писали о возможном романе между Перри и Трюдо после того, как их заметили на совместном обеде в канадском городе Монреаль. На следующий день после него политик вместе со своей дочерью посетил концерт Перри.

The Independent сообщает, что в августе анонимный канадский источник рассказал журналу People о наличии «интереса друг к другу» у Перри и Трюдо. Однако тогда журналистам не удалось получить подтверждений о романтическом характере их отношений, поскольку, по словам источника, они оба в тот момент еще не решили, к чему может привести их общение.

«Она путешествует по миру, а он осмысливает свою жизнь теперь, когда он уже не премьер-министр Канады, но между ними есть что-то притяжение. У них много общего», — цитируют журналисты слова источника. Трюдо покинул пост премьер-министра Канады в марте 2025 года, политик занимал его более девяти лет.

Перри рассталась со своими мужем, актером Орландо Блумом, в июле 2025 года, пара рассказала об этом в совместном заявлении. При этом Перри и Блум отказались расторгать брак, чтобы продолжить воспитание общей дочери. Трюдо объявил о расставании с женой бывшей моделью и телеведущей Софи Грегуар-Трюдо в 2023 году, у них три общих ребенка.

Фото:ZUMA Press Wire / Reuters

Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
